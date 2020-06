Els grups de Figueres volen un «front comú» perquè el Museu Dalí obri tot l'any

Tots els grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Figueres reclamen un «front comú institucional i empresarial» perquè el Teatre-Museu Dalí obri tot l'any, «com ha fet sempre» i no només de juliol a setembre, com va anunciar aquest dimarts la Fundació Gala-Salvador Dalí.

En un escrit consensuat durant una junta de portaveus extraordinària –signat per ERC, el PSC, Guanyem, Canviem, Junts per Figueres i Cs–, destaquen que la reobertura del Museu Dalí, després del confinament obligat per la Covid-19, és una notícia positiva, ja que es tracta «d'un node turístic i cultural de primer nivell per a Figueres, Catalunya i l'estat espanyol».

És per això, diuen, que cal anar a la una perquè el museu no reobri només de l'11 de juliol al 13 de setembre, sinó que sigui visitable durant tot l'any, com ha passat «sempre durant els seus 46 anys d'història».

Els grups signants reclamen un «front comú» per fer-ho possible, que impliqui tant les institucions -Ajuntament, Generalitat, Ministeri de Cultura, Diputació de Girona i Consell Comarcal- com el món empresarial, com les associacions d'hostaleria i comerç de la zona.

L'escrit subratlla que el Teatre-Museu Dalí és «un equipament cultural que juga un paper estratègic en la difusió i conservació del llegat artístic» del geni surrealista i que projecta a l'exterior no només la ciutat, sinó també la comarca, el conjunt de Catalunya i la resta de l'Estat.

«Resulta fonamental que estigui obert i accessible durant tot l'any, sempre i quan les condicions sanitàries ho permetin», diu la declaració, que insisteix que més enllà del seu contingut, és «en si mateix, l'obra més important de Dalí».

L'Ajuntament insisteix que s'està treballant ja amb les altres administracions implicades «per revertir la situació» que ha provocat la pandèmia de la covid-19, i que des del consistori «s'està fent tot el possible perquè la temporada turística a la ciutat sigui bona i reverteixi també en el nombre de visitants a la Fundació Gala-Salvador Dalí».