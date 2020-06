L'escalada de contagis a Amèrica posa en risc les roses per al 23 de juliol

El sector de la flor viu les setmanes prèvies al Sant Jordi del 23 de juliol amb incertesa i una de les preocupacions és com garantir l'abastiment en una data i un context atípics. La majoria de roses (59%) provenen normalment d'Equador i Colòmbia, però l'actual moment de la crisi sanitària a Llatinoamèrica, en plena escalada de contagis, posa en risc el subministrament.

Des de Mercabarna admeten que els productors sud-americans els han traslladat dubtes per la gran restricció de vols a l'estranger, que està fent encarir molt el preu per quilo i tot i que de producció n'hi ha, no se sap si arribarà per ser a les parades de llibres i roses el 23 de juliol.

D'altra banda, la producció local –principalment del Maresme– també serà diferent. Habitualment el seu pes ja és simbòlic (10%), però ara, a més, la rosa serà més petita i de menys qualitat que a l'abril per l'arribada dels mesos de més calor.

Pel que fa a les xifres de vende, els majoristes preveuen treballar en una forquilla d'entre el 20% i el 35% respecte a un Sant Jordi habitual.