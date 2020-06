El rebost dels Roca arriba a casa per donar suport al petit productor

Promoure la gastronomia sostenible i donar suport a petits productors locals és el nou projecte en el qual s'han embarcat els germans Joan, Josep i Jordi Roca, del restaurant El Celler de Can Roca de Girona, amb tres estrelles Michelin, gràcies al qual es podrà cuinar a casa productes seleccionats per ells i amb les seves instruccions. En aliança amb BBVA, aquesta iniciativa busca «donar suport al petit productor i promoure la cuina saludable», a més de «posar en valor la feina dels agricultors, ramaders, pescadors i cellers de tot Espanya», segons va informar ahir l'entitat bancària.

Cada mes, els germans Roca seleccionaran els millors ingredients de temporada i proposaran com cuinar-los, de manera que qui se subscrigui a «Gastronomia Sostenible» rebrà una cistella amb els aliments, les receptes, la història dels productors i consells saludables per treure el millor rendiment a cada ingredient.Es tracta de contribuir amb eines a la transició cap a una gastronomia sostenible «des de l'equilibri econòmic, social i mediambiental, donant suport als productes locals, cuidats, de primera qualitat, i fomentant també hàbits saludables mitjançant suggeriments culinaris», explica Joan Roca.

El cuiner recorda que, a més que els petits productors necessiten ajuda, la situació actual ha de provocar «un canvi d'actitud» per ser «més conscients de la importància de la salut, del respecte a l'entorn i el medi ambient, conscients que cal preservar els recursos naturals i reconeixent la tasca de la gent que treballa a la terra i al mar». Per això aposta per «una recuperació social verda, inclusiva i resilient».

«Avui més que mai és temps de cuidar-nos. I 'Gastronomia Sostenible' neix amb aquesta vocació: tenir cura dels productors, tenir cura dels nostres, tenir cura de la nostra salut i tenir cura de la salut del nostre planeta», apunta al seu torn Óscar Moya, responsable global de Màrqueting a BBVA.

El projecte arrencarà al juliol i cada mes es podrà rebre a casa la cistella proposada amb ingredients per cuinar per a dues persones un plat principal proposat per Joan Roca, unes postres del pastisser Jordi Roca i una ampolla de vi seleccionada especialment pel sommelier Josep Roca per un preu de 70 euros.

Les receptes i els seus vídeos corresponents estaran disponibles a la plataforma de «Gastronomia sostenible» (gastronomiasostenible.bbva.com) , així com reportatges amb els productors que participen cada mes i la forma de contacte per poder fer comandes directes dels seus productes, per fomentar el seu consum.

No és l'única contribució cap a una alimentació més sostenible dels germans Roca, que reobriran El Celler el 23 de juny després del tancament per la Covid-19 amb una proposta gastronòmica que seguirà «molt vinculada al producte local», a més de la creativitat i la innovació, segons Joan Roca.