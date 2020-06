El Cementiri dels Llibres Oblidats, "símbol" de la lectura i la memòria

Ara fa 20 anys que l'editor Emili Rosales va tenir la sort de llegir el manuscrit de "L'ombra del vent" de Carlos Ruiz Zafón, un llibre convertit en un clàssic contemporani que va deixar el llegat del Cementiri dels Llibres Oblidats, "un símbol" de la lectura i la memòria.

Així ho ha indicat l'editor de Planeta Emili Rosales en una entrevista amb Efe després de la mort de l'escriptor Carlos Ruiz Zafón als 55 anys com a conseqüència d'un càncer a Los Angeles (Estats Units), on residia.

Rosales recorda com, després de les novel·les juvenils amb què Ruiz Zafón va començar en el món de l'escriptura, va arribar "L'ombra del vent", aquesta novel·la "que va arribar a tenir un èxit immens, descomunal", a la qual seguirien tres més. "Tant és així que quan va acabar el quartet, de l'any 2000 al 2016 s'havia convertit en l'escriptor més llegit després de Cervantes".

I rememora com ell, entre aquests "primers privilegiats" que van poder llegir el manuscrit de "L'ombra del vent", es van adonar que era un llibre extraordinari.

"Llavors ell tenia ja al cap els tres llibres següents, tenia ja dissenyat el que seria el quartet", explica Rosales, que assegura que "era un projecte gegant, enormement ambiciós" i sobre els quals l'autor tenia "una gran seguretat que tiraria endavant. Però tot el que va passar va ser molt més del que ell va pensar ".

Perquè els quatre llibres es van publicar a tot el món i es van convertir en un "clàssic contemporani", sosté.

I destaca que el seu gran llegat és el Cementiri dels Llibres Oblidats, "un símbol dels llibres, de la lectura i de la pervivència de la memòria. És una troballa literària de primera magnitud i un dels clàssics de segle XXI".

Segons Rosales, "aquí hi ha la clau del seu gran èxit, haver donat amb alguna cosa que simbolitza la lectura mateixa, la literatura, els llibres i haver convertit aquest espai imaginat de Barcelona en un símbol universal de la lectura i el llibre".

Una cosa que va ocórrer a més, afegeix, en un moment en què es dubtava de la potència de la lectura i del llibre i "L'ombra del vent" va constituir "una empenta enorme a la passió per la lectura".

Sobre el seu estil, relata que una de les obsessions de Ruiz Zafón era que la complexitat de les seves novel·les no s'havia de notar: "la complexitat l'ha de saber l'arquitecte de la casa però el que viu a la casa ha de percebre comoditat. I les seves novel·les són d'una gran complexitat en la composició, en l'estructura, fins i tot en el to del llenguatge i en les atmosferes. Però per al lector són un tobogan pel qual es llisca, són un plaer".

"I ens adonem enmig d'una novel·la que ens hem ficat en un laberint terrible, però no ens ha costat gens".

Amic de Ruiz Zafón, Rosales considera que ha estat una immensa sort poder comptar amb la seva amistat i un privilegi treballar com a editor amb aquests llibres aquests anys.

Perquè, explica, "era un autor meticulós que ho planejava tot bé, tenia molt clar com volia fer cada coses amb els seus llibres" i tenia molta interacció amb els seus editors, tant ell com els encarregats de les edicions internacionals.

Però la seva situació ideal "era ell sol al seu estudi escrivint. El seu temps favorit era el d'escriptura i el de composició, perquè quan acabava una novel·la ens donava la música de la novel·la. Li agradava compondre i tocava el piano".

Per això vivia segurament a l'altra part de món, a Los Angeles, perquè allà es podia aïllar per escriure i per compondre, considera Rosales.