El festival Gollut s'adapta a la covid-19 amb sessions en línia i presencials

El festival Gollut de Ribes de Freser (Ripollès) obre una nova etapa rebatejat com a Terra Gollut Film Festival i adaptant-se a la situació de covid-19. La setena edició combinarà sessions en línia per Internet i sessions presencials a diferents punts del territori, com ara Ripoll, Queralbs i Vallfogona. El certamen continuarà posant l'accent en el cinema compromès i de transformació social i s'ha marcat com a objectiu arribar a més públics que habitualment no tenen accés al cinema o a la cultura com ara col·lectius en risc d'exclusió social. El període per enviar obres a competició està obert i el termini finalitza l'1 de juliol. Entre les activitats hi ha conferències, debats i una exposició fotogràfica.

El Terra Gollut Film Festival celebrarà una nova edició adaptada a les restriccions de la covid-19 per garantir la seguretat i prevenció. El seu director i impulsor, Joaquim Roqué, explica a l'ACN que s'ha apostat per un "model híbrid" on hi haurà sessions en línia per Internet i menys visionats presencials. També es treballa conjuntament amb altres festivals "transformadors i socials" per fer accions conjuntes.

Al marge del canvi de nom, el seu responsable explica que es reforçarà la "territorialitat", ampliant els punts al territori i es crearà una nova línia d'acció social i educativa pensant sobretot en les persones en risc d'exclusió social amb tallers i altres accions. D'aquesta manera inicia una nova etapa amb la voluntat d'assegurar la seva continuïtat en termes de "sostenibilitat, qualitat i diversitat".

A partir de l'1 d'agost i fins al 31 de desembre es faran les sessions 'Ontour, de Cinema amb Valors' que inclouen films d'altres edicions mentre que les sessions dels films que competiran enguany seran del 9 al 31 d'octubre del 2020. La presentació al públic es farà a la Filmoteca de Catalunya el mes d'octubre i ja hi ha alguns municipis del Ripollès que han confirmat que seran seus del festival, com ara Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Planoles i Queralbs, entre d'altres.

Com en edicions anteriors, hi haurà treballs internacionals i nacionals sobre temes com la conscienciació social, valors mediambientals, investigació periodística o històrica o formes d'activisme a favor dels drets humans, entre d'altres. Hi haurà tres seccions a concurs, com són llargmetratges, curtmetratges i fotografia. Les bases estan penjades al web del festival. També es lliuraran set premis als millors treballs en categories com 'premi a la concòrdia' i el 'premi del públic', uns guardons que no tenen dotació econòmica.

En total es projectaran una cinquantena d'obres, la majoria inèdites, i de diferents punts del món.