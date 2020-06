Joan Miquel Oliver i Pep Sala encapçalen el cartell de Tempo Girona en una edició totalment gratuïta

El cantant d'Antònia Font, Joan Miquel Oliver, encetarà la 12a edició del Festival Tempo de Girona, en una edició en què tots els concerts seran gratuïts i es faran al passeig Arqueològic. Oliver presentarà el seu últim treball 'Elektra' el dia 16 de juliol. Aquest serà una de la trentena d'artistes que trepitjaran l'escenari, tots ells provinents de Catalunya i amb una presència paritària equilibrada. La meitat dels artistes seran dones però en regoistres totalment diferents, com ara Paula Bu, Belén Natalí, la cantautora Rusó Sala o la ghanesa Edna Sey. Pep Sala també actuarà en l'edició d'enguany del festival, conjuntament amb Litus 3 o les cançons d'autor d'Eduard Canimas.

Dins de la programació musical també hi haurà les actuacions de Carles Vidal, Joan Colomo o Marta Pérez. Es tracta d'actuacions que es faran amb la col·laboració del Festival Neu!. També hi haurà col·laboracions amb la Casa de la Música, la Marfà o EUMES.

Per altra banda, l'edició d'enguany també mantindrà els vermuts musicals els dissabtes i diumenges a partir de la una del migdia. Els convidats també seran de gèneres musicals diferents i hi participaran Diego Armando DJ, que ha punxat en diverses ocasions al Sònar, la cantautora gironina Júlia Cutles o els Buena Onda, entre d'altres.

Aquest any Martí Gironell tornarà a acostar els llibres al festival a partir del Tempo Llibres. En ell es comentaran i presentaran diverses publicacions conjuntament amb els seus autors. Aquest any hi participarà Núria Pradas, Pilar Rahola i d'altres noms per tancar.

La programació d'enguany es concentrarà al passeig Arqueològic de Girona fomentant l'espai a l'aire lliure que tornarà a instal·lar taules i cadires. Per altra banda, el públic podrà seguir gaudint de les tapes i plats, així com també del servei de barra. El festival arrencarà el 16 de juliol i tancarà el 15 d'agost.