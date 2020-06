Josep Clara recull les vides marcades pels límits a «Històries de la frontera»

De la Cerdanya al Cap de Creus, la frontera és punt d'inici i final per a multitud d'històries, ara recollides a Històries de la frontera de l'historiador Josep Clara (Girona, 1949). El llibre, una de les novetats literàries que han passat mesos de confinament esperant lectors a les llibreries tancades, està editat per l'editorial Gavarres dins la col·lecció El Caliu de la Memòria. En 240 pàgines, Clara presenta una setantena de narracions de caire històric centrades en la frontera per fer més que un llibre d'història, un llibre d'«històries, amb relats d'homes i situacions, de divulgació seriosa i formal», segons l'editorial.

«Clara constata el paper de la frontera com a refugi en èpoques conflictives i emigracions polítiques, però alhora com a espai per preparar moviments desestabilitzadors del sistema vigent. També la frontera com a territori privilegiat d'activitats clandestines i com a trampa per deixar-hi la vida. Com a lloc de control governatiu i militar, per garantir la defensa del territori davant d'enemics eventuals, i com a espai on els drets humans no són respectats. Com a escenari d'episodis de la vida econòmica, religiosa i social de les poblacions que s'hi assentaren», assenyala l'editorial.

A més, l'autor «no oblida el fet que, dins la frontera, no s'alcen només límits o murs territorials, sinó que marquen poder, dependència i subordinació entre les persones».