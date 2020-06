L'Ítaca enceta avui una insòlita temporada de festivals d'estiu

Les restriccions de mobilitat que reduiran l'habitual presència d'artistes internacionals als escenaris gironins, però també d'espectadors de fora a la platea i la pista; les limitacions a l'hora d'encabir el públic als recintes i fins i tot, els canvis en els formats i les ubicacions tradicionals per garantir que els protocols contra el coronavirus es compleixen marcaran la temporada de festivals d'aquest estiu, la més atípica dels darrers anys.

Amb dos dels tres grans certàmens de la Costa Brava suspesos, Peralada i Cap Roig, i el tercer, Porta Ferrada, reformulat i traslladat lluny del seu espai habitual en els darrers anys, la «nova normalitat» dels festivals arrenca oficialment aquesta nit amb l'Edició Limitada del festival Ítaca, que ha exhaurit les entrades per veure Ferran Palau i el Petit de Cal Eril a Corçà.

Al llarg de tot l'any, les comarques gironines acullen una trentena de festivals de música de gran format i uns 25 de petit format, amb l'estiu com a temporada alta, segons les dades del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona.

Els quatre concerts del festival empordanès, repartits entre Corçà i la Pera aquesta setmana i la vinent, donen el tret de sortida a prop de tres mesos en què no hi haurà la frenètica activitat de sempre -l'epidèmia ha obligat a suspendre cites tan potents com l'(a)phònica de Banyoles, el Clownia de Sant Joan de les Abadesses o els concerts entorn de Sant Joan del mateix Ítaca a l'Estartit, per exemple-, però que permeten començar a deixar enrere el desert cultural que ha viscut el sector de la música en viu des del març.

El festival Emergent, amb actuacions de 25 artistes en sis municipis del Gironès –de Judit Neddermann a Koko Jean & The Tonics, passant per Eric Montefusco, Sanjosex o Mazoni–, del 25 de juny al 4 de juliol; el Notes al Parc, a la devesa de Girona, amb música durant tot el juliol i l'agost o el de Rumba de Palamós del 3 al 31 de juliol seran dels primers a posar-se en marxa.

La desescalada també portarà a Girona l'Strenes 3.0, amb un format mixt entre públic presencial i streaming de pagament en alguns concerts i noms com Blaumut, Mala Rodríguez o Miki Núñez al cartell; el Tempo, amb concerts de petit format, propostes artístiques i gastronomia al Barri Vell; o l'Estiu & Jazz Girona.

El Sons del Món, amb nou concerts concentrats a la Ciutadella de Roses reduint l'aforament de 2.200 seients a 800; els concerts d'Aro, que canvien l'església parroquial de Santa Cristina d'Aro per traslladar-se a l'Espai Ridaura o l'Espurnes de Llagostera són alguns dels certàmens que s'han reubicat cap a espais més oberts per adaptar-se a la situació actual. També el festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, que ha ajornat part de l'ambiciosa programació prevista per aquest any i ha concentrat concerts de músics com Amaral, Jethro Tull, Los Secretos o Ara Malikian a l'agost i al Guíxols Arena, en lloc de a l'Espai Port, per garantir les distàncies entre espectadors.

El festival Isaac Albèniz de Camprodon; el Portalblau, que se celebrarà del 7 al 15 d'agost a l'Escala i a Empúries i que dilluns anuncia els artistes participants; i els de la Vall de Camprodon i de Torroella de Montgrí, que està ultimant detalls de la 40a edició , són altres cites que aguanten l'embat d'una epidèmia que ha deixat tocada però no morta la música en directe i que també implicarà canvis d'hàbits, com la potenciació de la compra d'entrades en línia o els accessos més esglaonats als recintes.