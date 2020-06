Maria del Mar Bonet i un tribut a Ovidi Montllor, al tercer Espurnes

Maria del Mar Bonet repassant els seus cinquanta anys de carrera, Obeses i un tribut a Ovidi Montllor coincidint amb el 25è aniversari de la seva mort són tres de les propostes del festival Espurnes de Llagostera. La cita, que habitualment oferia dotze hores de música al parc de l'Estació de Llagostera, ha hagut de canviar el format, les dates i la ubicació per adaptar-se al coronavirus.

L'organització ha previst tres nits de concerts de pagament a la plaça del Castell, un recinte que permet controlar millor els accessos. El primer serà el 22 d'agost, amb Bonet acompanyada de Borja Penalba; el segon, el 26 de setembre , amb Obeses i Sotrac, el grup organitzador de l'Espurnes juntament amb la productoralLa Tornada i que estrenarà nou directe. Finalment el 18 d'octubre es tancarà el festival amb un espectacle inèdit, un triple concert amb la participació de Cesk Freixas, Pau Alabajos, Mireia Vives i Borja Penalba i amb el llegat d'Ovidi Montllor com a fil conductor.

La directora de la Tornada, Rocío Rodríguez, recordava ahir que es tracta d'un canvi de format obligat per les circumstàncies. «L'Espurnes que volem és el primer, que esperem que torni el 2021: diürn, concentrat en 12 hores i gratuït», remarcava en una roda de premsa telemàtica.



Ampliació de l'aforament

De moment ja s'han posat les entrades a la venda, amb places per a 200 espectadors, però els promotors i organitzadors del festival confien en què es pugui ampliar l'aforament a mesura que millori la situació.

El preu de cada entrada és de 15 euros i han llançat un abonament de 35 euros que permetrà veure els tres concerts.

En aquesta edició especial, a més, el festival també reforça vincles amb els comerços locals i impusaran una sèrie de campanyes conjuntes, la rpimera de les quals premia amb un 20% de descompte en les entrades les compres als comerços llagosterencs.

A partir d'aquest juliol i lligat al festival, també naixerà un nou programa en format podcast que vol servir d'aparador per a propostes emergents. El programa, que tindrà per nom Local d'Assaig i s'emetrà per Youtube, estarà presentat per Gerard Cortés, guitarrista de Sotrac, i en cada episodi s'entrevistaran diferents artistes o persones vinculades al sector musical i es tractaran temes d'interès tant per a músics com per a públic en general.