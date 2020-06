Pablo López i Hombres G s'afegeixen al cartell del Festival Porta Ferrada

El compositor i intèrpret Pablo López i els ja mítics Hombres G s'afegeixen al cartell del Festival Porta Ferrada. El de Fuengirola, de fet, inaugurarà el festival el dia 2 d'agost amb el seu espectacle 'Piano y voz'. I el dia 20, els madrilenys portaran al Guíxols Arena les noves cançons de 'Resurrección' i els seus hits incontestables. Els dos concerts completen un cartell que s'ha hagut d'adaptar a causa del coronavirus. Arran de la pandèmia, el festival se celebrarà durant l'agost i concentra la majoria de les actuacions al Guíxols Arena (amb aforament per a 800 espectadors). El de de Sant Feliu de Guíxols és l'únic dels festivals degans de la Costa Brava que no cancel·la edició, com sí ha passat amb Cap Roig i Peralada (Alt Empordà).

El Festival Porta Ferrada ha anunciat dues noves incorporacions a la programació d'aquest 2020. El compositor i intèrpret de Fuengirola Pablo López i la ja mítica banda de David Summers, els Hombres G. Tots dos actuaran al Guíxols Arena.

El concert de López serà, de fet, el que inaugurarà el festival. El dia 2 d'agost, el cantant portarà a l'escenari de Sant Feliu de Guíxols 'Piano y voz', el concepte que ha dissenyat especialment per a aquest estiu mentre la seva gira Unikornio es manté en pausa.

El concert repassa els seus grans èxits, a través de la veu de López i les 88 tecles del piano. "Les seves cançons guanyen en la intimitat de l'aforament reduït i, malgrat haver de respectar la distància social, s'encarregaran d'agermanar-nos en un sol sentiment", subratllen des del festival.

El dia 20, serà el torn dels madrilenys. Hombres G, que ja han actuat altres cops a Porta Ferrada, hi tornaran per fer sonar els seus àlbums i hit-singles, caracteritzats per l'encert melòdic i una marcada actitud pop. "Tant els seus integrants com les seves composicions mantenen una frescor envejable (i envejada) que converteix els seus concerts en veritables celebracions plagades de grans moments", diu l'organització.



Els concerts, a l'agost

Les entrades dels dos concerts ja s'han posat a la venda. Els de Pablo López i Hombres G completen un Porta Ferrada que ha hagut d'adaptar la programació a causa de la pandèmia pel coronavirus. Així, el festival ha hagut d'ajornar fins a vuit de les actuacions previstes, moltes d'artistes internacionals, de manera que Jamie Cullum, Ben Harper, Simple Minds, Bad Gyal, Leiva, Kool and the Gang, God Save the Queen i Damaris Gelabert actuaran a l'edició del 2021.

Tot i això, s'han incorporat al cartell Stay Homas, Miguel Poveda, Ara Malikian, Andrea Motis, Sopa de Cabra i Els Amics de les Arts. A més, la gran majoria de les actuacions seran al Guíxols Arena, on podran accedir fins a 800 espectadors per tal de complir amb la normativa de seguretat.

