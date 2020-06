La música surt de la clausura

Desescalada musical. Uns 500 espectadors –distanciats– omplen el camp de futbol de Corçà en el primer festival gironí que es desconfina, l'Ítaca. Amb les entrades exhaurides, Ferran Palau i el Petit de Cal Eril van debutar en la nova realitat del sector de les arts en viu: seients separats, més desinfecció i circuits per pautar els moviments.

Sobre l'escenari, un doble concert de dos dels músics més en forma últimament, Ferran Palau i el Petit de Cal Eril, en les seves primeres actuacions des de la declaració de l'estat d'alarma.

I a la pista? L'estranya normalitat d'ara, immortalitzada pels presents per retransmetre-ho a les xarxes: el públic assegut, segons l'ordre de compra de les entrades, en petits grups de no més de vuit persones. Unitats de convivència, que es diu ara, separades de la resta d'assistents per uns metres que també els distanciaven d'aquella antiga realitat que permetia veure recitals a peu dret o braç a braç amb desconeguts.

Com tot en els darrers mesos, el festival s'ha hagut d'anar redefinint sobre la marxa al ritme que marcava la pandèmia. D'aquell Ítaca original dissenyat per l'organització, que el va presentar en línia els primers dies de la declaració de l'estat d'alarma, i que havia previst un bon grapat de cites en diferents indrets de l'Empordà -de l'Escala a l'Estartit, passant per Púbol o Calella-, entre ells una «batalla de galls» amb els dos protagonistes d'ahir però a Gualta, a l'Edició Limitada que continua avui amb els Amics de les Arts i que proposa quatre concerts en espais oberts, que es desinfecten abans i després de cada vetllada, i treballa amb un protocol de seguretat fet a mida, a l'espera d'un de sectorial.

Pel mig queda una agradable ampliació d'aforament, perquè les 400 entrades que permetia la fase 2 es van vendre amb alegria -«els darrers mesos han estat una muntanya russa, però volíem somiar amb una bona resposta del públic, i l'hem trobat!», deia satisfet el director del festival, Fran Arnau- i amb l'arribada de la 3 n'ha pogut oferir un centenar més, també esgotades amb desimboltura.

Després de setmanes de quarantena, aturada forçosa i neguit pel futur del sector de les arts en viu, hi havia ganes de cultura en directe, ahir a l'Empordà, sobre l'escenari i a la pista del camp municipal. Concerts puntuals a banda, Estrany, Univers i la resta de cançons de Kevin, el darrer disc del membre d'Anímic, i les d' Energia fosca de l'Eril van servir d'avançada per anar obrint esquerdes en la clausura a la qual s'ha vist abocada la música; un confinament del qual, si no n'hem sortit millors, almenys ho fem amb una nova mirada sobre els repertoris.

Que diferent que se sent quan en Palau diu allò de «Sé que últimament no ens veiem gaire, tanmateix diria que estem bé» quan deixem enrere dies de silenci, incerteses i aïllament.