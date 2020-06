El Pot Petit i els Superherois fan ballar des del cotxe desenes de nens i nenes en un autoconcert a Olot

El Pot Petit ha omplert l'aforament en el concert que ha fet aquest dissabte a Olot. Un fet habitual en el grup de alt-empordanès si no fos perquè a baix de l'escenari els músics hi tenien una seixantena de cotxes, en lloc de centenars de nens i nenes. I és que l'antiga estació de tren de la capital de la Garrotxa ha estat l'espai escollit per fer el primer autoconcert del grup, en una iniciativa de la regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Olot. Un dels fundadors d'El Pot Petit Siddharta Vargas explica que els va semblar "una bogeria" però es mostra "molt content perquè permet mantenir les activitats". El públic ha escoltat les cançons d'El Pot Petit i d'Els Superherois a través de la ràdio del cotxe mentre veien els músics a l'escenari.

El Pot Petit ha celebrat aquest dissabte un dels concerts més particulars de tots els que ha fet mai. Una seixantena de cotxes aparcats de cara a l'escenari ha estat el que han vist els músics de la banda durant tota l'hora d'actuació en la què han repassat els seus temes més destacats. A dins els cotxes nens i nenes ballaven la música del grup que sonava des de la ràdio. I és que el grup tocava sense amplificar i els qui volien escoltar el concert ho havien de fer a través d'una freqüència d'FM que se'ls hi donava a l'entrada.

A més de la ràdio l'altre gran protagonista han estat els netejavidres, per la intensa pluja que ha caigut durant tot el concert. "És una sensació estranya", explica el cofundador del grup Siddharta Vargas, que de totes maneres assegura que la proposta és "original i necessària" i diu que la comunió amb el públic "hi serà igualment". Abans d'El Pot Petit han actuat Els Superherois que han presentat el seu primer treball, 'La gran aventura', i que ha estat molt aplaudit.

La iniciativa és de la regidoria de Cultura d'Olot que ha programat un cicle d'activitats culturals adaptades a la situació de desconfinament i a les mesures de seguretat de la covid-19. I ara que s'ha acabat amb la desescalada, des del consistori consideren que ha arribat el moment de donar suport als professionals de la cultura de la comarca i ajudar-los en la reactivació.

El cicle proposa una desena d'iniciatives que es fan des del 12 al 27 de juny, algunes seran gratuïtes però d'altres seran de pagament perquè tindrà un aforament limitat com és el cas dels autoconcerts que es fan a l'antiga estació de tren de la ciutat a l'esplanada posterior. A més, també hi ha previstos concerts de música clàssica al pati de l'Hospici, a càrrec de la violencel·lista Eva Curto i del pianista Marc Romero.

L'aforament serà molt reduït i el públic canviarà després de cada peça, per deixar espai per a més oients. D'altra banda, Anna Roca portarà en aquest espai els contes que ha explicat aquests dies des de casa a través del seu Instagram. Cada quinze minuts entrarà un grup d'espectadors i l'actriu els explicarà un conte diferent. Roca ha explicat que té moltes ganes de tornar a entrar en contacte amb el públic perquè fer-ho des d'una pantalla és "molt estrany".

L'estat d'alarma va impedir poder celebrar esdeveniments importants a la ciutat com el Sismògraf o el MOT i el que s'ha fet ara és "reinvertir" els recursos alliberats per l'aturada cultural en aquest nou cicle de reactivació. Des el consistori animen altres municipis a seguir l'exemple per contribuir entre tots en la recuperació del sector.