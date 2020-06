Autoconcert per a tota la família a Olot

la zona de l'antiga estació d'olot es va omplir de nou de vehicles ahir a la tarda per al segon dels autoconcerts del cicle Encontres en la Segona Fase. Després de l'actuació divendres de Relat i Kozama, aquesta vegada la proposta era per a les famílies, amb una doble cita amb El Pot Petit i Els Superherois de la companyia Pop per Xics que es podia seguir en directe a través de la ràdio dins de cotxes o bé dalt de motos o bicicletes.