La biblioteca Carles Rahola de Girona amplia els seus serveis presencials a partir de dijous

Les biblioteques públiques gestionades pel Departament de Cultura ampliaran els seus serveis als usuaris a partir del dia 25 juny. La Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola, la Biblioteca Pública de Lleida i la Biblioteca Pública de Tarragona oferiran, a més del servei de préstec, els serveis de consulta en sala i sala d'estudi, ús dels ordinadors i, de manera progressiva, l'organització d'activitats culturals a partir de més juliol. Paral·lelament, el Bibliobús Garrigues-Segrià, que dona servei a 22 municipis de Les Garrigues i del Segrià torna a circular aquest dilluns. El Bibliobús Pere Quart ho farà a partir del 6 de juliol i oferirà servei a 14 municipis de les comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça.

Els serveis que s'oferiran els propers dies s'aniran ampliant progressivament en funció d'allò que es determini al pla sectorial de biblioteques per a l'etapa de la represa que actualment està en fase d'aprovació per part del Procicat. Aquest pla concretarà les condicions de seguretat i higiene necessàries, entre d'altres, l'eliminació o reducció de l'obligació de quarantena per als documents consultats o retornats pels usuaris, la possible ampliació de la capacitat màxima dels espais, l'accés lliure a les col·leccions o la possibilitat de reobrir les sales infantils.

Mentre no s'aprovi aquest pla, ha afegit el Departament de Cultura, els serveis que s'oferiran a partir del dia 25 de juny s'ajustaran a les recomanacions d'aplicació a la fase III consensuades pel Servei de Biblioteques del Departament de Cultura amb la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, el Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona i Biblioteques de Barcelona. Un cop aprovat el pla sectorial de biblioteques per a la represa, les biblioteques readaptaran progressivament els seus espais i serveis per continuar garantint la seguretat del seus usuaris i el seu personal.

Els elements bàsics de seguretat per accedir a les biblioteques continuaran sent l'obligació de l'ús de la mascareta, el rentat de mans i el manteniment de la distància de seguretat dins de les biblioteques en els termes que recull la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 .

Les biblioteques públiques gestionades pel Departament de Cultura, com la resta de biblioteques públiques del país, continuaran reforçant els serveis virtuals i l'accés a la biblioteca digital eBiblioCat.

Amb la superació de la fase III a tot el territori, el Departament de Cultura recuperarà també els serveis per al conjunt de les biblioteques públiques de la Central de Préstec i Serveis Especials (CePSE). A partir del 25 juny les biblioteques públiques que ho necessitin ja podran sol·licitar el préstec de lots de documents per a clubs de lectura i també es començarà a posar en funcionament de nou el Servei Nacional de Préstec Interbibliotecari a mesura que les biblioteques públiques ho vagin necessitant, durant la darrera setmana s'han recuperat els documents que es trobaven en trànsit en el moment del desconfinament.