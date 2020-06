Blaumut farà un segon concert a l'Strenes de Girona

Blaumut farà un segon concert al Festival Strenes de Girona. Serà el dijous 16 de juliol, cinc dies després de la primera actuació que el grup farà a l'Auditori, on presentarà el seu nou treball discogràfic. La banda ja ha exhaurit les entrades per aquest primer concert, i no és l'única que ha penjat el cartell de 'sold out'. També ho han fet Sopa de Cabra (que actua el 5 de juliol) i Miki Núñez (que ho fa els dies 18 i 19). L'organització de l'Strenes subratlla que, després dels canvis per adaptar-se a la covid-19, la resta de concerts també "van a bon ritme de venda" (en concret, els de presentació dels nous discos de Suu i Mala Rodríguez, i el de celebració del 25è aniversari de Nirvana Unplugged).