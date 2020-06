La Casa de Cultura allarga el cicle de concerts en línia gràcies a la «bona acollida del públic»

El cicle Els divendres, concert!, organitzat per la Casa de Cultura de Girona, va acabar la setmana passada amb l'organista Joan Seguí. L'entitat valora positivament l'acollida per part del públic i per això farà que el centre mantingui una línia de programació paral·lela de forma virtual, vinculada a la programació presencial.

Els concerts, publicats a Youtube, acumulen 2.816 reproduccions i es podran veure fins a finals d'any. En el camp de la música clàssica, hi han actuat Carles Marigó, Lluís Casanova i Joan Seguí. Com a cantautors, Marta Rius i Guillem Ballaz, Magalí Sare i Sebastià Gris, David Mauricio i els germans Alba i Santi Careta.