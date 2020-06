El Festival Isaac Albéniz de Camprodon s'adapta: menys concerts, la majoria gratuïts i a l'aire lliure

El Festival de Música Isaac Albéniz de Camprodon (Ripollès) també s'ha hagut d'adaptar a les mesures de seguretat de la covid-19. El certamen, que té per objectiu apropar la música clàssica, es farà del 5 de juliol al 13 d'agost i cinc dels sis concerts seran gratuïts i a l'aire lliure. Des de la fundació i l'Ajuntament han apostat per celebrar la 35a edició per mantenir aquesta cita cultural de la comarca. Si bé inicialment es volien programar deu concerts, finalment s'ha decidit fer-ne sis. L'únic que serà de pagament serà el concert del pianista Rubén Lorenzo al Monestir que interpretarà 'Suite Iberia' en el concert de cloenda. Entre els artistes convidats hi ha Dúo del Mar i el duo a piano Larisa Loginova i Gennady Dzyubenko.

"No podíem fallar", explica a l'ACN la regidora de Cultura de Camprodon, Maria Àngels Reixach, que recorda que enguany serà la 35a edició. Per poder tirar-ho endavant, han decidit adaptar el format: menys concerts i a l'aire lliure. Inicialment volien organitzar-ne deu però finalment han apostat perquè siguin sis. Es farà del 5 de juliol al 13 d'agost. El concert de clausura anirà a càrrec del pianista Rubén Lorenzo que interpretarà la tradicional 'Suite Iberia' d'Isaac Albéniz al Monestir de Sant Pere. Aquest any i per primer cop serà l'únic de pagament.

Els altres cinc seran gratuïts i es faran a l'exterior del monestir. El cartell es completa amb les actuacions de Dúo del Mar , format per Marta Robles i Ekaterina Zaitseva (guitarra), el duo a piano de Larisa Loginova i Gennady Dzyubenko, i el concert del tenor David Alegret amb Josep Surinyac a piano. També hi haurà el concert dels professors participants al 19è curs internacional de música Isaac Albéniz, que es farà del 5 a l'11 de juliol, i un altre amb els alumnes premiats l'any passat.