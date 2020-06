Nou format del festival Càntut: sopars concert a Cornellà del Terri

El festival Càntut, cançons de tradició oral presenta una nova producció: l'Hostal Càntut. Es tracta d'un sopar amb artistes per cantar peces populars combinades amb el seu repertori en format acústic. En aquesta primera edició, que es farà al restaurant Can Salvatà de Cornellà del Terri (Pla de l'Estany), hi actuaran la banda de folk banyolina Germà Negre, el concert de Carles Belga i Joan Garriga i també l'actuació d'alguns membres de Roba Estesa. Serà del 9 al 17 de juliol a la terrassa de l'establiment amb cinc sopars concert. Les entrades surten a la venda aquesta tarda.

L'Hostal Càntut vol recuperar la pràctica de cantar a hostals i tavernes on, al voltant d'un àpat, es cantaven cançons satíriques, polítiques, obscenes i provocatives amb l'objectiu de "divertir-se i d'ofegar les penes en companyia". Els organitzadors del projecte destaquen que, amb els anys, el cant al dia a dia s'ha anat perdent així com les cançons que l'acompanyaven per donar pas a "consumidors passius de música, que només escoltes els que es dediquen a cantar".

Amb aquest format de sopar concert es vol "reinterpretar" aquella pràctica als hostals i tavernes, "recollint el millor del passat i actualitzant-lo al segle XXI". Així, al voltant d'una taula amb un àpat casolà es cantaran cançons "d'ara i de sempre" amb uns artistes que interpretaran cançons populars i tradicionals combinades amb temes del seu repertori.

La banda de folk banyolina obrirà aquesta primera edició el 9 i 10 de juliol. El cartell es completa amb les actuacions de dos músics de llarga trajectòria, com són Carles Belga (Pomada, Belga i Conjunt Badabadoc) i Joan Garriga (Dusminguet, La Trobo Kung-Fú) que actuaran amb acordions diatònics. També es podran escoltar alguns membres del grup tarragoní de folk Roba Estesa així com un sopar de cantadors. Els cinc concerts es faran a dos quarts de nou del vespre i costen 25 euros. Les entrades surten a la venda aquest dilluns a les 16 h. al web del festival www.cantut.cat.

Reivindicant les cançons populars des del 2012

El projecte Càntut va néixer el 2012 per recollir i difondre la música popular i tradicional de la gent gran a comarques gironines. Actualment el cançoner compta amb més de 1.200 enregistraments de 200 cantadors. També compta amb el festival que es fa a la tardor a Cassà de la Selva i un apartat amb produccions pròpies com ara el disc 'Càntut de Belda & Sanjosex o l'exposició Peret Blanc de Beget coproduïda amb l'Ésdansa de les Preses, entre d'altres.