Càntut fusiona gastronomia i música en una nova proposta

El festival Càntut, cançons de tradició oral presenta una nova producció: l'Hostal Càntut. Es tracta d'un sopar amb artistes per cantar peces populars combinades amb el seu repertori en format acústic. En aquesta primera edició, que es farà al restaurant Can Salvatà de Cornellà del Terri, hi actuaran la banda de folk banyolina Germà Negre, el concert de Carles Belga i Joan Garriga i també l'actuació d'alguns membres de Roba Estesa. Serà del 9 al 17 de juliol a la terrassa de l'establiment amb cinc sopars concert. Els cinc concerts es faran a dos quarts de nou del vespre i costen 25 euros. Les entrades ja es poden adquirir a través del web del festival www.cantut.cat.