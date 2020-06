El Celler de Can Roca, el primer tres estrelles espanyol que obre portes després de l'estat d'alarma

La façana d'El Celler de Can Roca, en una imatge d'arxiu

La façana d'El Celler de Can Roca, en una imatge d'arxiu · Aniol Resclosa

El Celler de Can Roca es converteix aquest dimarts en el primer restaurant espanyol amb tres estrelles Michelin que obre les portes després de l'estat d'alarma i ho farà amb "il·lusió", segons el seu xef, Joan Roca, i amb un equip que ha passat proves PCR i al qual diàriament se li prendrà la temperatura.

Abans del primer servei que oferirà el restaurant després de la reobertura, el cuiner ha explicat en una entrevista amb Efe que han aprofitat aquests mesos per fer "unes petites reformes i una remodelació de l'espai".

Aquests canvis els serviran per treballar millor i augmentar la traçabilitat del producte i se sumaran als impostos per la pandèmia en forma de protocols sanitaris.

Joan Roca ha detallat de totes maneres que moltes d'aquestes pràctiques d'higiene ja es practicaven al restaurant, però que s'ha incrementat la seguretat amb aquestes PCR que ha passat tot l'equip i a les quals se sumarà cada dia la "prova del termòmetre", per confirmar que ningú està infectat de la Covid-19.

A Joan Roca li il·lusiona especialment comprovar que les reserves segueixen i que El Celler estarà ple en la reobertura, de manera que recuperaran "si no la normalitat, si l'activitat".

Els tres germans mantenen però els dits creuats, com explica el més gran d'ells, "per no tenir algun rebrot que obligués a parar i que donaria pas a una situació encara més preocupant".

Un dels objectius en obrir els primers -també ho van ser per a tancar per la pandèmia- és transmetre-los ànims i esperança als seus companys de l'alta gastronomia.

"Hi havia tants dubtes durant aquest període sobre si vindrien els clients i si l'alta cuina seguiria tenint sentit que és una bona notícia veure que sí i és bonic ser pioners a Espanya", ha afegit el xef.

L'ànim que li insufli als professionals del sector l'obertura del Celler de Can Roca ha de arribar-li també, segons en Joan, "al públic gastronòmic internacional, a aquest 'foodie' que veurà que aquí hi ha normalitat i que aquests restaurants obren".

La data del 23 de juny per la reobertura es va fixar per "la intuïció que s'obririen les fronteres", encara que els tres germans ja eren conscients que omplirien abans del juliol amb clients locals i gent que havia reservat taula per al març, l'abril i el maig i que estava a l'espera que els reubiquessin.

Tot i ser el primer tres estrelles d'obrir, Joan Roca ha puntualitzat que molts restaurants d'altres segments ja han obert aquests dies, col·laborant d'aquesta manera a donar-li una certa normalitat al sector.

En el seu cas, aquesta certesa que omplirien és la que els ha empès a tornar, així com la finalització de les obres amb les quals millorar l'excel·lència del Celler de Can Roca.

Ara, l'equip de l'establiment vol oferir als clients tot el que ha planejat durant aquest temps per sorprendre'ls.

"És un missatge d'optimisme", ha subratllat el cuiner, que entén aquesta reinauguració com una manera de mostrar-li al món "que la gent té ganes de venir" i de tornar a gaudir amb l'alta gastronomia.