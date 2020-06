Lloret de Mar tindrà un autocine de terror amb actuacions en viu

Lloret de Mar tindrà un autocinema aquest estiu centrat en pel·lícules de terror. Els impulsors del projecte són Horror Box (creadors del reeixit parc d'Horrorland) i Focus Experience i plantegen una experiència immersiva amb actuacions en viu durant les pel·lícules. AutoHorror Experience seguirà totes les recomanacions sanitàries, ja que els espectadors miraran les pel·lícules des del seu vehicle, sense sortir-ne. L'autocine es farà a l'aparcament del parc aquàtic de WaterWorld i tindrà una capacitat màxima de 300 vehicles. Hi haurà una pantalla LED de 120 m2 i un sistema d'il·luminació especial.

A més, més de 30 actors es caracteritzaran de zombis, monstres i altres personatges de terror per espantar a tots els espectadors durant el passi de cada film. L'AutoHorror Experience oferirà dos tipus d'entrades, una d'elles serà splash zone. En ella, els espectadors donaran el seu consentiment perquè els actors puguin sacsejar el vehicle, impactar contra els vidres i mullar-los amb sang artificial. El segon tipus d'entrada serà per veure la pel·lícula sense que els actors vinguin directament als cotxes per interactuar.

Es projectaran quatre pel·lícules diferents: Train to Busan, The Purge: Anarchy, Freddy contra Jason i Cabin in the woods. La preestrena de l'autocine de terror serà el dijous 9 de juliol.