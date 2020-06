Portalblau es reinventa amb noves propostes escèniques

Narracions dramatitzades, poesia, música d'autor i els concerts d'Els Amics de les Arts, Las Migas i Dàmaris Gelabert. El festival de música i art a la mediterrània, el Portalblau, es reinventa i gira cap a una nova orientació, també conseqüència del canvi de direcció que assumeix TEM Produccions. Segons va informar ahir l'organització, Portablau es focalitzarà en «el compromís social local, l'aposta per la cultura inclusiva i una forta presència femenina». El primer cartell d'aquesta nova etapa ve marcat, també, per la pandèmia. El coronavirus obliga a reduir programació i el Portalblau se celebrarà de l'1 al 15 d'agost entre els escenaris de la Mar d'en Manassa de l'Escala i els jardins de la muralla grega i el Fòrum Roma d'Empúries.

La narració oral de l'espectacle Bàrbars (amb Jordina Biosca i David Garcia) inaugurarà aquest any l'edició del Portalblau. El 6 d'agost, la narració donarà pas a l'espectacle A la llum del Dia, una trobada poètica i musical amb Kavafis.

El festival entrarà després a explorar les melodies d'arrel tradicional convertides en cançó d'autor. Serà amb els concerts Petit Univers de Gemma Humet (7 d'agost), la presentació del primer disc de la mallorquina Maria Jaume (8 d'agost) i el nou treball dels germans napolitans Alessio i Giancarlo Arena (9 d'agost). Las Migas amb el seu Cuatro, l'espectacle Mou el cos de Dàmaris Gelabert –ara, en format especial- i la presentació del repertori confinat Els dies més dolços d'Els Amics de les Arts tancaran edició els dies 13, 14 i 15 d'agost.

Aposta per les arts escèniques

Segons subratlla l'organització, el cartell d'aquest 2020 també fa una passa endavant per «anar incrementant la presència de les arts escèniques». Per això, «el festival enguany presenta dues propostes amb la paraula i el vers com a protagonistes, narrades per intèrprets experimentats en places i carrers, i experts en captar l'atenció d'un públic passavolant».