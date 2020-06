Les cançons que més sonaran aquest estiu

Cada estiu té banda sonora pròpia, i el de 2020 no serà una excepció. Per això, Spotify presenta les cançons d'aquest estiu a Espanya i a escala global.

Enguany, el mapa sonor de l'estiu a Espanya tindrà so espanyol i llatinoamericà. Almenys, això mostren les cançons que no paren de sonar coincidint amb l'arribada de l'estiu. Els ritmes més actuals i l'espanyol en els seus diferents accents són presents en la majoria dels temes més populars en aquests moments, que es poden trobar a la nova playlist d'Spotify 'Verano 2020'.

Els usuaris d'Espanya a Spotify realitzen la seva primera parada de l'estiu a Puerto Rico, i el fan escoltant cançons de l'illa del Carib que ja acumulen milions de reproduccions a la plataforma, com "Safaera", de Bad Bunny amb Jowell & Randy i Ñengo Flow; "La Jeepeta (Remix)", de Nio García, Anuel AA, Myke Towers amb Brray i Juanka, i "El Manual", de Anuel AA. Altres temes llatins populars a Espanya són "Tusa", de Karol G amb Nicki Minaj, i "PAM", de Justin Quiles, Daddy Yankee i El Alfa.

A més, aquest estiu la música d'artistes locals continuarà sent protagonista a Espanya. Algunes de les cançons espanyoles més escoltades són "Se iluminaba", de Fred de Palma amb Ana Mena; "TKN", la col·laboració de Rosalía amb Travis Scott; "Mil Tequilas", de Chema Rivas; "Hola, Nena", de Nyno Vargas amb Omar Montes, i "Pa toda la vida", de Don Patricio amb Mozart La Para, el tema del responsable del "hit" estiuenc de l'any passat, "Contando lunares".

A tot el món

A escala global, Rosalía, una de les artistes espanyoles més internacionals, sonarà a tot el món amb la seva cançó "TKN", al costat de Travis Scott. Uns altres dels 'hits' que no pararan d'escoltar-se aquest estiu són "Yo Perreo Sola", de Bad Bunny, i "Hasta Que Dios Diga", de Anuel AA al costat del 'Conejo malo'.

A més, durant el període estival ens acompanyaran cançons com "ROCKSTAR", de DaBaby amb Roddy Rich; "Savage Remix", de Megan The Stallion amb Beyoncé; "Rain on Me", de Lady Gaga amb Ariana Grande i "Watermelon Sugar", de Harry Styles.

Spotify ha seleccionat aquests temes d'entre un ampli catàleg de gèneres sobre la base de diferents factors, com el nombre de reproduccions, la progressió de les cançons en la plataforma i les estimacions de l'equip editorial.

Records d'estiu

Per als més nostàlgics, torna 'Tus recuerdos del verano', la playlist personalitzada d'Spotify per a cada usuari amb les seves cançons favorites dels últims estius.

A partir d'aquest dimarts, aquesta playlist està disponible per als usuaris Premium i de la versió gratuïta, tant en iOS com en Android. Per aconseguir aquesta playlist personalitzada, s'han d'haver escoltat prèviament cançons a Spotify els estius passats, des de 2016 fins a 2019.

Cançons de l'estiu 2020 a Espanya

"Safaera" - Bad Bunny, Jowell & Randy, Ñengo Flow

"Tusa" - Karol G, Nicki Minaj

"La Jeepeta (Remix)" - Nio García, Anuel AA, Myke Towers, Brray, Juanka

"Mil Tequilas" - Chema Rivas

"Hola, Nena" - Nyno Vargas, Omar Montes

"Se iluminaba" - Fred de Palma, Ana Mena

"PAM" - Justin Quiles, Daddy Yankee, El Alfa

"TKN" - Rosalía, Travis Scott

"El Manual" - Anuel AA

"Pa toda la vida" - Don Patricio, Mozart La Para

Cançons de l'estiu 2020 al món

"Yo Perreo Sola" - Bad Bunny

"TKN" - Rosalia, Travis Scott

"Hasta Que Dios Diga" - Anuel AA

"ROCKSTAR" - DaBaby, feat. Roddy Rich

"Watermelon Sugar" - Harry Styles

"Savage Remix" - Megan Thee Stallion, feat. Beyoncé

"This is America" - Childish Gambino

"Alright" - Kendrick Lamar

"Rain on Me" - Lady Gaga, feat. Ariana Grande

"Stunnin'" - Curtis Waters, Harm Franklin