Girona obre noves funcions de l'EscèNit i suspèn l'espectacle de Quim Masferrer

El Teatre Municipal de Girona ha exhaurit en pocs dies les entrades gratuïtes dels espectacles de la programació d'estiu. És per aquest motiu que obre noves funcions per poder acollir més espectadors i es suma a retransmetre en directe alguns dels espectacles que formen part de l'Escènit. Segons ha informat l'Ajuntament de Girona, les noves funcions seran:

Nothing de nothing de la cia Slow Olou (7 de juliol a les 20.30 h), PassejART de la Cia. 23 Arts (9 de juliol, 17.30 h, 18 h i 18:30 h) i Welcome to my heat de la Cia. Kerol (14 de juliol a les 20.30 h).

D'altra banda, a causa de la nova normativa de regulació d'aforaments i la impossibilitat de garantir les distàncies de seguretat, s'ha cancel·lat l'espectacle itinerant Moltes gràcies de Teatre de Guerrilla amb Quim Masferrer. Els usuaris amb entrada comprada a taquilla poden passar per les taquilles del Teatre Municipal per a fer efectiu el seu retorn fins al pròxim 16 de juliol.