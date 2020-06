Els museus com a eina terapèutica

Posar en valor l'art com a eina terapèutica per cuidar la salut emocional. Aquesta és la premisa de Recuperart-19, una iniciativa impulsada per l'Institut Català de la Salut (ICS) i el Departament de Cultura en la qual tots els professionals sanitaris podran accedir a diversos museus catalans i fer-hi un recorregut amb activitats explicades en un quadern que se'ls entregarà quan hi entrin i que se centren en algunes de les obres dels centres d'art. La mesura es posarà en marxa la propera setmana i s'han imprès de moment 1.500 quaderns. El Museu de l'Empordà a Figueres, el Museu d'Art de Girona i el Museu de la Garrotxa d'Olot formen part d'aquest recorregut terapèutic que es marca per objectiu millorar l'estat emocional dels sanitaris després de la pandèmia.

Segons el cap del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, Josep Antoni Ramos-Quiroga, la iniciativa vol promoure el benestar i busca «empoderar dels professionals de la salut que durant aquest temps ha patit una situació emocionalment molt intensa». Recuperart-19 busca activar recursos personals per afavorir efectes positius en el col·lectiu amb l'objectiu de combatre l'ansietat, la depressió i les manifestacions lleus d'estrès posttraumàtic. Per Ramos-Quiroga, es tracta d'una acció també preventiva i no només dels professionals tinguin una necessitatintensa.

Ramos-Quiroga destaca que l'objectiu és que d'una forma espontània els sanitaris s'apropin a un dels museus i que a partir d'una sèries d'obres d'art seleccionades, a través d'una llibreta i un llibre puguin fer un camí al llarg del museu per aprofundir amb tècniques de respiració, de control de les emocions i que puguin expressar els sentiments amb accions que es proposen. D'aquesta manera, s'aposta perquè «trobin un espai de tranquil·litat amb tècniques seleccionades».

El quadern indicarà als visitants que es passegin pel museu i busquin i observin les diferents peces que els proposen en una fitxa que els han entregat a l'entrada del centre d'art. N'han d'escollir una que els acompanyarà durant l'activitat. Quan n'hagin triat una, hauran de situar-se davant l'obra i observar-la i escriure les emocions que els genera, pensar en quina cançó els recorda o fins i tot dibuixar-la, entre altres accions.

Pel director de l'ICS, Josep Maria Argimon, s'ha pensat inicialment que la proposta sigui per als sanitaris, però més endavant es podria obrir a tota la ciutadania. Per la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, la iniciativa és per ajudar totes les persones que han salvat vides durant el confinament i que «ho han donat tot».

També formen part del recorregut el Museu d'Art de Cerdanyola, el Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu, el MNAC, el Museu de L'Hospitalet, el Museu Pau Casals d'El Vendrell, el Museu de Tortosa: Històric i arqueològic de les Terres de l'Ebre, l'Episcopal de Vic, el Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal, el Centre d'Art La Panera, Ecomuseu de les Valls d'Àneu d'Esterri d'Àneu, el Museu d'Art Modern de Tarragona, el Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia i els de Sitges.