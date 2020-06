Subhastaran dues taules inèdites del pintor gironí del gòtic Lluís Borrassà

Dues taules medievals inèdites del pintor gironí Lluís Borrassà, identificades gràcies a un estudi de l'historiador Alberto Velasco, sortiran a subhasta aquest dijous a La Suite, segons ha informat la sala. La directora de la Suite, Beatriz du Breuil, ha explicat que es tracta de dos «compartiments d'un retaule inèdit atribuït a Lluís Borrassà, pintor documentat a Catalunya entre 1380 i 1424». Borrassà està considerat l'introductor de l'estil gòtic internacional a Catalunya.

Les obres formaran part d'una subhasta que inclou 160 lots d'escultura, pintura, mobiliari i arts decoratives, procedents de diferents col·leccions particulars, d'art medieval i colonial. Les peces, dins el lot 6, tindran un preu de sortida de 7.000 euros, són molt similars a altres recentment aparegudes al mercat i podrien pertànyer a un mateix retaule.

Nascut en el si d'una família gironina de pintors, Lluís Borrassà és considerat com un dels grans artistes catalans de l'època medieval. Un dels seus primers treballs va ser el 1380, quan es va ocupar de la restauració de les vidrieres de la catedral de Girona. Així mateix, l'any 1383, establert a Barcelona, va pintar el retaule major de l'església del convent de Sant Damià. De la seva primera època artística, també destaca el retaule de la Verge, que es troba actualment al Museu d'Arts Decoratives de París.

Abans de 1390, Borrassà va pintar el retaule dedicat a sant Gabriel a la catedral de Barcelona, que està considerada per molts experts com l'obra més important de la seva carrera. També destaquen altres obres com el retaule de sant Miquel en Cruïlles, conservat actualment al Museu Diocesà de Girona i datat de 1416, o el retaule de l'Esperit Sant de la catedral de Manresa entre altres obres.

Cal recordar que el passat mes de febrer el Departament de Cultura de la Generalitat va comprar una taula de Borrassà per 75.000 euros. La taula, que representa la Professió de Sant Pere Màrtir i prové del Retaule de Santa Marta, Sant Domènec i Sant Pere Màrtir de la capella de Santa Marta de la Catedral de Barcelona, va ser adquirida a través de subhasta, exercint el dret de tempteig, a la Sala de Ventas de Barcelona. La peça va ser dipositada al fons del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

En la subhasta de demà hi haurà objectes de plata, ivori, alabastre, arquetes o reliquiaris, com un escut pectoral de monja concepcionista o jerònima «de gran qualitat», apunta la directora de la Suite. La subhasta es podrà seguir presencialment a la seu de la Suite a Barcelona o de manera virtual i en directe a través dels canals habituals.