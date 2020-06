El 35è Festival Isaac Albèniz redueix el nombre de concerts

El Festival de Música Isaac Albéniz de Camprodon també s'ha hagut d'adaptar a les mesures de seguretat de la covid-19. El certamen, que té per objectiu apropar la música clàssica, es farà del 5 de juliol al 13 d'agost i cinc dels sis concerts seran gratuïts i a l'aire lliure. Des de la fundació i l'Ajuntament han apostat per celebrar la 35a edició per mantenir aquesta cita cultural de la comarca.

Si bé inicialment es volien programar deu concerts, finalment s'ha decidit fer-ne sis. L'únic que serà de pagament serà el concert de cloenda del pianista Rubén Lorenzo al Monestir de Sant Pere que interpretarà la Suite Iberia.

Els altres cinc seran gratuïts i es faran a l'exterior del monestir. El cartell es completa amb les actuacions de Dúo del Mar , format per Marta Robles i Ekaterina Zaitseva (guitarra), el duo a piano de Larisa Loginova i Gennady Dzyubenko, i el concert del tenor David Alegret amb Josep Surinyac a piano.

En aquesta 35a edició del certamen, també hi haurà el concert dels professors participants al 19è curs internacional de música Isaac Albéniz, que es farà del 5 a l'11 de juliol, i un altre amb els alumnes premiats l'any passat.