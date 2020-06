Rocío Narbona és avui la protagonista del cicle de xerrades d'arquitectura

La Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) ofereix avui, a partir de les 7 de la tarda, la segona conferència del cicle Síntesis Arquitectòniques que, per primera vegada, es pot seguir de forma virtual. Aquesta nova sessió anirà a càrrec de l'arquitecta Rocío Narbona que explicarà la seva tesi doctoral dedicada a la Cartografía operativa para el proyecto de paisaje turístico de Canarias. Segons ha informat el mateix COAC, en aquesta tesi, Narbona pren com a punt de partida el reportatge que el fotògraf Augusto Vallmitjana va realitzar l'any 1941, quan la delegació de premsa i propaganda del règim franquista el va enviar a Canàries, per a retratar els aspectes estratègics de les Illes de cara a un possible desenvolupament turístic que es consolidaria definitivament a partir de la dècada de 1960.

La cinquena edició del cicle es clourà el pròxim dijous 16 de juliol a la mateixa hora amb l'arquitecta María Sebastián, que parlarà de la tesis La construcció turística a les Illes Balears (1939-2005). Arquitectura, urbanisme i fotografia.