Temporada Alta ha ofert propostes d'artistes en línia a més de 300 alumnes gironins

El projecte A Tempo-Arts i Formació que impulsen el festival Temporada Alta i la fundació La Ciutat Invisible ha ofert contingut a més de 300 alumnes gironins durant els dos darrers mesos de confinament. Ho ha fet a través del canal de You Tube, on s'hi ha pogut trobar propostes creatives del dramaturg Jordi Oriol, la coreògrafa Roser López i el clown Marcel Tomàs. Es tracta de l'última activitat que s'ha fet durant aquest curs 19/20 en centres de la demarcació. En tot l'any, han participat un total de 5.445 alumnes de 48 escoles i instituts de l'àrea de Girona, 627 docents i 61 artistes. De cara a l'any vinent, el festival i la fundació impulsaran un itinerari educatiu titulat 'Arts per educar en la incertesa'.

En el marc del projecte 'Artistes a l'Aula', rebatejat com a 'Artistes: més enllà de l'aula', després de l'esclat de la pandèmia, el Temporada Alta i la Fundació La Ciutat Invisible han gravat un seguit de vídeos dirigits a l'alumnat dels instituts de secundària explicant-los la seva trajectòria, compartint reflexions sobre les circumstàncies actuals i proposant-los exercicis creatius que han permès l'experimentació i autoconeixement des de casa.

En aquest sentit, Roser López ha proposat una sèrie d'exercicis de dansa contemporània per amb la voluntat d'experimentar i crear coreografies a partir de moviments articulats. L'actor i comediant Marcel Tomàs ha donat eines d'humor gestual per crear els seus personatges còmics i representar una petita escena. Finalment, Jordi Oriol ha reflexionat sobre la creativitat i llibertat en moments de confinament i ha compartit un seguit de tècniques d'escriptura creativa a partir de limitacions.

A l'inici del segon trimestre del curs 2019-20, s'esperava que més de 600 alumnes de 12 centres educatius de Girona i Salt rebessin artistes de Temporada Alta que havien d'impartir tallers pràctics. Tot i que el coronavirus ho va reduir, al final, més de 250 estudiants de sis centres van poder conèixer les propostes del músic, actor i compositor Carles Pedragosa (Europa Bull), la creadora i ballarina Nora Baylach (Trama), la ballarina, coreògrafa i pedagoga de la dansa Neus Masó (Kintsugi) i l'actor i director escènic Alejandro Curiel (Livalone). A més, la novetat d'enguany ha estat que, a més, el projecte ha arribat per primera vegada als municipis de Sils i Anglès en col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva.



Un nou itinerari l'any que ve

La gran novetat del pròxim curs serà el nou itinerari de formació que substituirà el Seminari d'A Tempo, que estava previst per a aquest mes de juliol. Els organitzadors de la iniciativa han replantejat la formació degut a la situació sanitària a causa del coronavirus amb l'objectiu "d'acompanyar la reflexió pedagògica durant tot el curs vinent".

Aquesta proposta que s'està planificant, en col·laboració amb ConArte Internacional i tindrà una sèrie d'activitats de formació en pedagogies artístiques connectades entres sí que es desenvoluparan al llarg del curs 2020-21. L'itinerari comprendrà un seguit de sessions teòriques, càpsules educatives, espais de reflexió i tallers pràctics amb artistes i pedagogs que tindran com a fil conductor el paper de les arts davant del repte d'educar en la incertesa. L'itinerari finalitzarà amb la celebració del V Seminari A Tempo al mes de juliol de 2021.