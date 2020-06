Els carrers de Banyoles s'ompliran de cultura durant els mesos d'estiu

Un total de 40 propostes de teatre, música, exposicions i espectacles familiars conformen La Fresca, la proposta cultural que l'Ajuntament de Banyoles ha impulsta per aquest estiu. La programació dels espectacles, que es duran a terme en escenaris a l'aire lliure en diversos espais de la ciutat, s'iniciarà el proper divendres 2 de juliol i s'allargarà fins al 9 d'agost. El cicle inclou també l'Aplec de la Sardana, que es reconduirà amb propostes itinerants pels diferents barris per escoltar sardanes, així com les propostes de Cor de Teatre, Punt Produccions, Marc Serra, Neus Turu o Paula Grande entre d'altres.