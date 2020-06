Loperena acusa Pilar Rahola de plagi a la novel·la «L'espia del Ritz»

L'escriptor i jurista Josep Maria Loperena acusa la periodista i escriptora Pilar Rahola d'haver-se servit d'una novel·la escrita per ell a l'hora de construir la història del llibre L'espia del Ritz, que ha sortit al mercat aquest mes de juny. En concret, Loperena assegura que Rahola hauria utilitzat part de l'argument, el personatge i la trama de la seva novel·la L'espia del violí, publicada a principis del mes de març, encara que comercialitzada també ara a causa del confinament. Davant d'aquest pressumpte plagi, Loperena, que també és advocat i col·labora amb Diari de Girona, ha enviat un requeriment judicial a Columna en el qual assenyala que el millor seria arribar a «un acord» perquè l'editorial i l'escriptora admetin «que les coincidències són massa evidents».

Els advocats de Loperena insisteixen que l'escrit judicial es faci extensible a la mateixa Rahola, «suposada autora de la novel·la que actualment promocionen». A més, afegeixen que la intenció «és evitar la notificació d'aquest requeriment per edictes mitjançant el BOP als dos, pel perjudici que els podria suposar». És a dir, la voluntat de Josep Maria Loperena no és guanyar un possible judici, sinó que l'editorial i Rahola «acceptin el que ha passat».

Segons assenyala el mateix Josep Maria Loperena, L'espia del violí va ser escrita el 2001 per encàrrec precisament de l'editorial Columna. «Em van encomanar tres novel·les històriques sobre la Barcelona de la postguerra, de les quals se'n van publicar dues: La casa del fanalet vermell i Ulls de falcó, mentre que la tercera, L'espia del violí, va quedar al calaix de l'editorial perquè Columna acabava d'incorporar-se al grup Planeta i, aquesta per raons comercials, va decidir no editar-la», explica en un escrit l'escriptor. I ara Columna publica el llibre de Rahola, afegeix.

Uns anys després l'editorial Efadós va decidir apostar per la novel·la de Loperena, que havia d'haver estat distribuïda poc abans del decret d'estat d'alarma. «Quan estava en fase d'impressió va aparèixer a les xarxes socials i alguns mitjans, la portada d'una novel·la de Pilar Rahola, titulada L'espia del Ritz, que coincidia totalment amb la meva, pel que fa al personatge de Bernard Hilda, i les seves peripècies com a espia, inventades per mi», diu l'escriptor.

Bernard Hilda va ser un músic jueu que va fugir de la França nazi per refugiar-se a la ciutat de Barcelona i sobre el qual giren les dues novel·les. En tractar-se d'una figura històrica, Pilar Rahola s'ha defensat de les acusacions de plagi, que considera «un autèntic disbarat». En una entrevista a La Vanguardia ha dit que va tenir la idea per escriure la novel·la el 2003, quan va llegir a la revista Sàpiens un reportatge de Jordi Finestres que parlava d'aquest músic francès. Davant d'això, i segons Crónica Global, els advocats de Loperena assenyalen que tant Finestres com Rahola donen per fet que Hilda va ser un espia de l'MI6 britànic o d'una altra organització similar dels aliats, i que aquesta condició d'agent secret la va exercir a la Barcelona de la postguerra. Es tractaria, però, d'un fet, des del punt de vista històric, absolutament fals que Loperena va inventar per confeccionar la seva novel·la.