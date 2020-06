Els projectors de cinema es reactiven aquest divendres a les comarques gironines

Després del cinema Truffaut, que va tornar a l'activitat el passat 12 de juny, la resta de sales de cinema de les comarques gironines reobren en la seva majoria aquest divendres. D'aquesta manera, els espectadors podran tornar a gaudir del cinema en gran pantalla, més de tres mesos després, a Salt, Blanes, Figueres, Olot, Palafrugell i Platja d'Aro. Per celebrar aquesta reobertura, les sales han programat la projecció de Cinema Paradiso, la cèlebre pel·lícula que Guiseppe Tornatore va rodar el 1988 i que va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula en parla no anglesa. La seva projecció vol ser tot un homenatge a les sales de cinema.

La tornada a aquests espais després de tres mesos de confinament serà amb totes les garanties per evitar contagis. D'aquesta manera, totes les sales han pres mesures com una reducció de l'aforament per facilitar que es mantinguin les distàncies de seguretat i l'ús de la mascareta, en ser un espai interior.

En el cas de la ciutat de Girona, s'espera que la setmana vinent reobrin els Ocine. També podrien fer-ho aviat els Albèniz.

Només amb una estrena

Davant la incertesa amb la qual encara viu part de la població, i esperant a veure quina serà la resposta dels espectadors, la majoria de sales han apostat per oferir en la primera programació després de la quarantena títols anteriorment ja exhibits. D'aquesta manera, els espectadors gironins podran veure a la gran pantalla pel·lícules com Sonic, El hombre invisible, Bloodshot, Onward, The Gentlemen, Parasitos, Dunkerke, Human Lost o fins i tot Bohemian Rhapsody. També destaquen comèdies espanyoles d'èxit com Hasta que la boda nos separe o Si yo fuera rico i productes de terror com Malasaña 32 o l'aclamada Quien a hierro mata.

En aquest retorn als cinemes però hi ha una estrena destacada. Es tracta de Personal assistant, la nova pel·lícula de Dakota Johnson (protagonista de la taquillera saga Cincuenta Sombras), i primera producció de Hollywood que arriba a les sales espanyoles des de que es va aprovar el decret d'estat d'alarma.

Segons explica la sinopsi oficial, a Personal assistant, Grace Davis (Tracee Ellis Ross) és una superestrella de musicals, una gran llegenda del món de l'espectacle establerta a la ciutat de Los Angeles. No obstant això, Davis té un problema. I és que compta am un talent gairebé tan gran com el seu ego. Grace sempre va acompanyada per la seva assistent personal, Maggie (Dakota Johnson) qui secretament compagina el seu somni de ser productora musical amb els innombrables encàrrecs de la seva cap. Quan el manager de Grace (Ice Cube) intenta fer-li prendre un rumb diferent en la seva carrera, més d'acord amb la seva edat, les dues dones hauran de prendre una decisió que canviarà les seves vides.

Palamós, sense cinema

No obriran de nou els cinemes Arinco de Palamós, que no han pogut fer front a la crisi del coronavirus i han baixat la persiana només un any després de la seva reobertura. La falta d'entesa pel pagament del lloguer durant la pandèmia ha provocat que es trenqués el contracte.



