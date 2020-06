Sílvia Pérez Cruz, Diego el Cigala, Lola Índigo i Miki Núñez, últimes incorporacions al festival Sons del Món

La tretzena edició del festival Sons del Món, que se celebrarà a la Ciutadella de Roses (Alt Empordà) del 31 de juliol al 15 d'agost, tanca cartell amb les incorporacions de Lola Índigo, Miki Núñez, Diego el Cigala i Sílvia Pérez Cruz, acompanyada de Marco Mezquida. El certamen, que va perillar per la pandèmia, ha completat finalment un programa amb nou artistes, els ja esmentats més el que s'havien confirmats en dies anteriors, el cantautor de Màlaga Pablo López, Els Amics de les Arts, Sopa de Cabra, Manel i el grup revelació del confinament, Stay Homas. L'organització anuncia també que en tot moment es compliran les mesures de seguretat per la covid-19. Entre altres detalls, l'aforament del festival passa de 2.200 a 900 localitats.

Els organitzadors subratllen que Sopa de Cabra aprofitarà l'actuació a Roses per presentar-hi el seu últim disc, 'La Gran Onada'. L'empordanesa Sílvia Pérez Cruz posarà en escena la proposta musical orquestrada en col·laboració amb el pianista Marco Mezquida.

Els Stay Homas, el fenomen musical del confinament, faran un dels pocs concerts que duran a terme aquest any, mentre que els Manel, referent musical del país, tocaran els temes del seu darrer treball, 'Per la bona gent'.

També actuaran Miki Núñez i Els Amics de les Arts, que presentaran el seu concert acústic batejat com 'Els dies més Dolços', alhora que ho faran Diego el Cigala, Lola Índigo i Pablo López.

En total es faran vuit concerts a la Ciutadella de Roses, a l'espera de la normativa que publiqui el Govern per acabar de decidir si es pot dur a terme la programació de petit format als cellers de la D.O. Empordà.

Xavi Pascual, director de Sons del Món, s'ha mostrat "especialment content" perquè tot i ser un any amb moltes gires que no s'han dut a terme, s'ha pogut fer una programació que "tranquil·lament podria ser la d'un Sons del Món sense covid-19".

De la seva banda, l'alcaldessa de Roses, Montserrat Mindan, s'ha mostrat molt satisfeta d'haver pogut tirar endavant el festival perquè calen "activitats com aquesta" per als turistes i visitants i per "atreure" la gent de la zona que vol veure concerts. També ho ha considerat una "bona mesura" per "donar suport" als grups de música que "no tindran una bona temporada de concerts".

Finalment, Miquel Curanta, director de l'Institut Català de les Empreses Culturals ha celebrat que el festival es pugui tirar endavant perquè compleix el doble vessant de fer una "mirada" cap als artistes de casa nostra i garantint les mesures sanitàries. "Tornem a l'activitat cultural amb tota la seguretat possible i traiem-nos la idea de cultura igual a contagi. No ho és", ha subratllat.