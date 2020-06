Sitges dedicarà la 53a edició al film «El gabinet del Dr. Caligari»

La pel·lícula alemanya El gabinet del Dr. Caligari, dirigida per Robert Wiene, serà el leitmotiv de la 53a edició del Festival de cinema de Sitges. «Aquest any el dedicarem a la primera pel·lícula de terror del cinema fantàstic, que fa cent anys i és El gabinet del Dr. Caligari», va anunciar ahir Mònica Garcia, la directora general de la Fundació del Festival de Sitges. Això es plasmarà al cartell, en una retrospectiva i al llibre oficial d'enguany, va detallar. La directora general de la Fundació assegura que l'edició es manté a l'octubre «encara que hi hagués un rebrot molt greu», ja que llavors es potenciaria la part en línia. Admet que estan defugint dedicar un espai al cinema de terror i fantàstic sobre pandèmies. Es comptarà amb totes les seccions, excepte la de Sitges Cocoon de realitat virtual i el volum total de pel·lícules estarà reduït.