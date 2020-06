Els museus celebren el dia de l'Orgull abocant art a les xarxes

Els museus d'art de Catalunya, com el de l'Empordà, el de Girona o el d'Olot, estan treballant per visibilitzar la diversitat sexual i de gènere des de diversos punts de vista. A partir d'una comissió de treball dedicada als gèneres i identitats, els museus han iniciat un projecte de recerca per visibilitzar les dones artistes, en col·laboració amb les universitats, i un procés de revisió crítica a les seves col·leccions, per anar-hi incorporant referents LGBTIQ+. També volen programar mostres temporals o replantejar la senyalització i senyalèctica dels espais per a fer-la més inclusiva.

Per començar a mostrar aquesta línia de treball i coincidint amb el dia de l'alliberament LGBTIQ+, que és demà, mostraran peces de la seva col·lecció en una acció virtual conjunta. Diversos museus publicaran una obra del seu fons i la posaran en diàleg amb una de les lletres que configuren les sigles del col·lectiu amb els hashtags #referentsartLGBTIQ i #XMAC.

El Museu d'Art de Girona, per exemple, se suma a la iniciativa amb la selecció d' Unitat, de Maties Palau Ferré (Montblanc, 1921-2000). S'hi veuen un home i una dona units per un sol traç, en un encaix que representa un equilibri de gèneres. La proposta del museu gironí és partir de l'obra per reflexionar sobre la identitat sexual i afectiva i la necessitat de trencar amb les dualitats mascle-femella i amb els rols socials de gènere i il·lustrar la lletra T de Trans. Pel que fa al Museu de l'Empordà, hi participarà amb Acadèmia de nu masculí, sense datar, d'Antoni Caba Casamitjana (1838-1907).

«L'objectiu és establir un diàleg i crear referents de la diversitat. No es tracta de classificar a les persones, ni les obres d'art, ni els i les artistes. Les paraules han de servir per entendre'ns, no per etiquetar. Es tracta de fer pedagogia i mostrar la gran diversitat que s'amaga darrere de les sigles i, de pas, és un punt de partida, una autoavaluació per comprovar quins referents estem mostrant a les col·leccions dels nostres museus, què sabem del col·lectiu i quins prejudicis o dificultats hem de superar», assenyalen des del museu figuerenc.