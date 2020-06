Sílvia Pérez Cruz, el Cigala i Miki Núñez actuaran al Sons del Món

Sílvia Pérez Cruz amb el pianista Marco Mezquida, Diego el Cigala, Lola Índigo i Miki Núñez se sumen al cartell de la tretzena edició del festival Sons del Món de Roses. La cita, que va arribar a perillar per la pandèmia, ha tancat finalment un cartell amb nou actuacions a la Ciutadella de Roses, amb el recinte adaptat a les mesures de seguretat per evitar nous contagis, i ara està a l'espera de conèixer la normativa de la Generalitat al detall per acabar de decidir si podrà dur a terme la programació de petit format als cellers de la D.O. Empordà, una de les marques de la casa.

Amb la capacitat de la Ciutadella limitada de les 2.200 localitats habituals a 900, el festival arrencarà el 31 de juliol amb Sopa de Cabra presentant La gran onada i continuarà amb Diego el Cigala el dia 1 i la palafrugellenca Sílvia Pérez Cruz i Marco Mezquida el 2 d'agost amb un recital basat en el seu treball conjunt, M.A. Live in Tokio, enregistrat l'octubre passat en directe al Japó.

El 7 d'agost hi actuarà Miki Núñez; l'endemà, Manel presentaràel disc Per la bona gent i el 9, hi participa el grup sorgit durant el confinament, els Stay Homas.

El cantant malagueny Pablo López serà a Roses el dia 13, l'endemà els Amics de les Arts oferiran el seu concert acústic batejat com Els dies més dolços i tancarà l'edició d'enguany la cantant Lola Índigo.

El director del festival Sons del Món, Xavi Pascual, explicava que està «especialment content» amb el cartell d'aquest any perquè tot i ser un estiu en què s'han hagut de deixar de fer moltes gires, han pogut enllestir una programació que «tranquil·lament podria ser la d'un Sons del Món sense covid-19».

De la seva banda, l'alcaldessa de Roses, Montserrat Mindan, també es mostrava molt satisfeta d'haver pogut tirar endavant el festival d'estiu perquè calen «activitats com aquesta» per als turistes i visitants i per «atreure» la gent de la zona que vol veure concerts. També ho considera una «bona mesura» per «donar suport» als grups de música que «no tindran una bona temporada de concerts».

Finalment, el director de l'Institut Català de les Empreses Culturals, Miquel Curanta, va celebrar ahir que el festival empordanès es pugui celebrar perquè compleix el doble vessant de fer una «mirada» cap als artistes de casa nostra i garantint les mesures sanitàries que marquen els protocols contra el coronavirus. «Tornem a l'activitat cultural amb tota la seguretat possible i traiem-nos la idea de cultura igual a contagi. No ho és», va subratllar.

El festival va posar ahir a la venda les entrades per als darrers concerts anunciats, així com noves localitats per als que havia anat confirmant en els dies anteriors, al seu web.