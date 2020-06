La ciutat ibèrica d'Ullastret prepara una exposició dels cranis enclavats

El director del museu arqueològic i la ciutat ibèrica d'Ullastret, Gabriel de Prado, va anunciar ahir que durant l'estiu exposaran de manera permanent els cranis enclavats que es van trobar a la zona, per tal d'atraure més públic després de l'aturada de l'activitat pel confinament.

Precisament, l'aixecament de l'estat d'alarma ha suposat una glopada d'aire per a aquest centre del Baix Empordà. Des que es va restablir la llibertat de circulació amb la desescalada, el museu arqueològic i la ciutat ibèrica d'Ullastret han rebut un 20% més de visitants respecte a principis de juny, quan van reobrir. La majoria dels assistents són de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Això ha pal·liat el «cop dur» que ha suposat la pandèmia, que ha impedit les visites de les escoles el mes de maig o l'assistència del públic francès, un dels que més visita aquest conjunt arqueològic.

A punt perquè es compleixi el primer mes des de la reobertura, el director de la ciutat ibèrica i del museu arqueològic d'Ullastret, Gabriel de Prado, es mostra esperançat que l'estiu tornarà a portar un nombre similar de visitants respecte a l'any passat. De moment, des que s'ha aixecat l'estat d'alarma, el degoteig de persones que s'han acostat a veure el centre s'ha incrementat de manera considerable.

En concret, s'ha passat del 15% de visites els primers dies, a vora un 40% respecte al juny del 2019. Un increment que fa ser optimista de Prado, que ara espera l'arribada de públic estranger, especialment el de la Catalunya Nord, que és un dels més habituals en aquest recinte.

De fet, un bon estiu serviria per pal·liar el cop dur que ha suposat la pandèmia per al centre. On més s'ha notat la davallada ha estat en les escoles, que solien omplir el mes de maig. Amb tot, les expectatives «són bones» i donen per fet que els mesos de juliol i agost «s'incrementarà notablement» el nombre de visitants.

Per promoure l'espai, de Prado va anunciar ahir que els populars cranis enclavats que es van trobar fa anys al jaciment s'exposaran de manera permanent al museu. «Cal tenir en compte que és una de les peces més importants que tenim», va destacar. També està previst que es reprenguin les projeccions audiovisuals a la sala d'entrada, això sí, caldrà fer reserva prèvia, ja que l'espai és limitat i només se'n passarà una cada hora.



Mesures de seguretat

Com en tots els espais, el museu ha hagut de prendre mesures de seguretat per tal d'evitar la propagació dels contagis per coronavirus. En aquest sentit, s'ha d'entrar amb la mascareta posada a l'establiment, seguir les línies marcades en un sentit únic i mantenir les distàncies de seguretat. De Prado va concretar que la particularitat d'Ullastret, on la part important de la zona visitable és exterior, en fa més fàcil el compliment.

Unes mesures que van haver de seguir ahir, per exemple, Joan Nicolás, de Sabadell, i Antoni Martí, de Fonteta. Nicolás va reconèixer que «és incòmode» però que caldrà adaptar-se. Va explicar que va anar-hi «de casualitat» i van voler aturar-se a veure el museu, aprofitant que era el darrer dia de portes obertes. Martí, per la seva banda, ja havia anat diverses vegades i considera Ullastret com «una aturada obligatòria» per a aquells que visiten l'Empordà. «Aquí es trepitja història i no ens n'adonem», va concloure.