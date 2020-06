Cultura compra una taula gòtica de Lluís Borrassà i una renaixentista del Mestre d'Argelers per 83.000 euros

El Departament de Cultura ha comprat dues taules en subhasta, a través del dret a tempteig, per 83.000 euros. La primera és una taula del pintor gironí Lluís Borrassà, per valor de 70.000 euros, i que representa la decapitació dels familiars de sant Hipòlit. Procedeix del retaule de sant Llorenç, sant Hipòlit i sant Tomàs d'Aquino de la capella de Sant Llorenç de la catedral de Barcelona, un retaule paral·lel a la taula inèdita del mateix artista gòtic adquirida el mes de febrer per la Generalitat. La taula serà dipositada al MNAC. L'altra taula representa un 'Davallament' i s'ha atribuït, arran de la subhasta, al Mestre de la predel·la d'Argelers. L'acció s'emmarca en el pla de rescat del sector cultural davant la crisi de la covid-19.

Totes dues taules es troben en un bon estat de conservació. Aquesta acció s'emmarca en el pla de rescat del sector cultural del Departament de Cultura davant la crisi de la covid-19, en concret en el pla d'adquisicions a galeries d'art i artistes vius.



Taula de Lluís Borrassà

Comprada per 70.000 euros a la Sala Balclis de Barcelona, representa la decapitació dels familiars de sant Hipòlit. La taula procedeix del retaule de sant Llorenç, sant Hipòlit i sant Tomàs d'Aquino de la capella de Sant Llorenç de la catedral de Barcelona, un retaule paral·lel a la taula inèdita adquirida el mes de febrer passat pel Departament de Cultura per 75.000 euros. També era de Borrassà, i procedent del retaule de santa Marta, sant Domènec i sant Pere Màrtir de la capella de santa Marta.

La taula serà dipositada al Museu Nacional d'art de Catalunya (MNAC) per complementar la resta d'obra de Borrassà procedent de la Catedral de Barcelona que es conserva al museu. Se'n conserva, entre diversos documents, el contracte que informa que la seva realització va ser pactada l'any 1419 amb el canonge Ferrer Despujol, que el seu cost era de 85 lliures barcelonines i que l'obra havia d'estar llesta per a la Pasqua de l'any següent.

El conjunt és, doncs, una de les múltiples empreses abordades pel mestre en la seva darrera etapa professional, quan liderava un taller nombrós i especialment prolífic.



Taula del Davallament

El Mestre d'Argelers va estar actiu al Rosselló a principis del segle XVI. La peça, comprada per 13.000 euros a La Suite Subastas – Galería de Barcelona, ajuda a compondre el panorama artístic d'aquesta època a Catalunya, i serà dipositada al fons del Museu d'Art de Girona. Segons informa el Departament de Cultura aquest dilluns, l'obra reforçarà el discurs del museu sobre la pintura de l'època del Renaixement i permetrà aprofundir en la importància de la ciutat de Girona com un dels focus més importants de penetració del llenguatge renaixentista a Catalunya.

Segons el Departament de Cultura, l'adquisició d'obres del Renaixement és "prioritari" en la política d'adquisicions de la Generalitat "en tant que ha estat poc reconegut i estudiat" i, per tant, encara "escassament representat a les col·leccions públiques catalanes".

La taula, del segle XVI, havia estat mal atribuïda a un mestre d'escola aragonesa. Historiadors de l'art de la Universitat de Girona l'han atribuït al Mestre d'Argelers, un pintor mestre actiu al Rosselló al primer quart del segle XVI les característiques estilístiques del qual l'acosten a les del Mestre de Llupià, també actiu en aquesta mateixa zona geogràfica de la Catalunya Nord.

