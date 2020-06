El Cirque du Soleil es declara en fallida per la crisi i acomiada 3.480 empleats

Cirque du Soleil Entertainment Group s'ha declarat en suspensió de pagaments per tal de dur a terme una reestructuració del seu capital, després del que ha anunciat l'acomiadament dels seus aproximadament 3.480 treballadors, que des del passat mes de març es trobaven en suspensió d'ocupació a conseqüència de la cancel·lació d'espectacles per les mesures de contenció de la pandèmia de Covid-19.

"Com a part necessària de la seva reestructuració i dels eventuals plans per reiniciar operacions, Cirque du Soleil va anunciar la terminació dels contractes d'aproximadament 3.480 empleats prèviament suspesos al març després de la interrupció d'ingressos causada pels tancaments ordenats pel Govern en resposta a la pandèmia de Covid-19", va confirmar l'empresa canadenca.

En relació amb el procés de suspensió de pagaments, els principals accionistes de Cirque du Soleil, la nord-americana TPG Capital, la xinesa Fosun Capital Group i el fons canadenc Caisse de Depot et placement du Québec, que van adquirir l'empresa en 2015 per 1.500 milions de dòlars (1.337 milions d'euros) al costat de les autoritats de Quebec han presentat un pla de reestructuració que haurà de ser aprovat pel Tribunal Superior del Quebec.

Segons els termes de l'acord, els inversors injectaran 300 milions de dòlars (267 milions d'euros) al negoci reestructurat per donar suport a la represa de les seves activitats i fer front a certes responsabilitats pendents de la companyia, incloses les relacionades als espectadors amb entrades afectats per la cancel·lació d'espectacles.

En concret, el Govern del Quebec aportarà 200 milions de dòlars (178 milions d'euros), mentre que la resta d'inversors proporcionarà els 100 milions de dòlars restants.

L'acord plantejat inclou, com a part de la injecció de 300 milions de dòlars, la creació d'un fons de 15 milions de dòlars (13,4 milions d'euros) dirigit a proporcionar assistència financera als empleats acomiadats, així com l'establiment d'un altre fons de 5 milions de dòlars (4,4 milions d'euros) per fer front a les obligacions pendents de la companyia amb artistes independents.

"Durant els últims 36 anys, Cirque du Soleil ha estat una organització altament reeixida i rendible. No obstant això, amb zero ingressos des del tancament forçat de tots els nostres espectacles a causa de la Covid-19, es va haver d'actuar amb decisió per protegir el futur de la companyia ", va dir Daniel Lamarre, president i conseller delegat del Cirque du Soleil Entertainment Group.

En aquest sentit, Lamarre va expressar la seva confiança que el pla presentat representi un camí perquè Cirque emergeixi com una companyia més forta.

El fundador de l'Circ de el Sol, Guy Laliberté, va acordar el 2015 la venda de la companyia més gran de producció teatral del món per 1.500 milions de dòlars (1.395 milions d'euros) a un consorci inversor liderat per la firma de capital privat TPG Capital i la xinesa Fosun Capital Group.

