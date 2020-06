Tres concerts amb entrades exhaurides i un 96% d'ocupació al festival Ítaca

El festival Ítaca, un dels primers a celebrar-se a Catalunya després del confinament, ha tancat la seva Edició Limitada amb un 96% d'ocupació i havent exhaurit les entrades per a tres dels quatre concerts proposats a la Pera i Corça, amb aforaments de 400 a 500 persones. Per a dur-los a terme, ha aplicat les mesures establertes per les autoritats sanitàries, com el distanciament del públic, l'accés amb mascareta o un reforç en la neteja de les instal·lacions. «El festival ha posat de manifest que el sector de la música té la capacitat necessària per organitzar i celebrar amb seguretat activitats culturals garantint la salut de tothom», assenyala l'organització, que fa una crida als espectadors a seguir gaudint de la cultura per «assegurar la supervivència» del sector.

El festival encara celebrarà un altre concert enguany. Serà l'actuació de Macedònia, que havia de tenir lloc al maig i es farà el 24 d'octubre a Torroella de Montgrí.