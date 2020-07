Dones que deixen petjada amb el seu esforç i treball

Ahir, 30 de juny, es va retransmetre en 'streaming' la gala final dels Premis eWoman 2019, que tenen com a objectiu posar en valor el talent i lideratge femení per avançar en la cultura de la igualtat. En la seva segona edició, la gala final eWoman no va tenir assistència presencial, però es va poder seguir en directe a través de tots els diaris de Prensa Ibérica. Silvia Tomás, directora de Levante TV i 97.7 Radio Levante, va exercir de mestra de cerimònies en una gala virtual on no va faltar ningú. La presentadora va agrair a Prensa Ibérica ser l'altaveu d'aquests guardons, ja que "ha estat la millor eina de difusió d'aquest talent femení a través dels seus mitjans". Silvia Tomás va matisar que des del grup de comunicació "volem que el missatge d'eWoman arribi al més lluny possible".



Comissió d'experts

El dijous 11 de juny va tenir lloc la deliberació i elecció de les guanyadores nacionals, entre les premiades en les trobades regionals. La comissió d'experts va estar formada per la directora general d'Igualtat de la Comunitat de Madrid, María del Carmen Rodríguez García; la directora general de l'àrea de Revistes del Grup Zeta, Charo Izquierdo; el director comercial de l'àrea de local de Prensa Ibérica i Grup Zeta, Ángel San Martín; la CEO i fundadora de Womenalia, María Gómez del Pozuelo; la CEO i fundadora de The Valley, Arantxa Sasiambarrenay, la fundadora de Singularu i guanyadora del Premi eWoman 2018 en la categoria de Negoci Online, Cristina Aristoy, i la directora de Responsabilitat Corporativa de CaixaBank, Meritxell Ripoll Manuel.



Lliurament de guardons

Els Premis eWoman reconeixen la feina de dones líders en l'àmbit professional que no es conformen amb el que hi ha establert i volen canviar les regles. Enguany s'ha premiat diferents dones en tres categories.

En primer lloc, el Premi eWoman Nacional al Negoci Online ha estat per a Montserrat Jordi, cofundadora de Wikiloc. Amb aquest reconeixement es busca premiar dones que amb entusiasme, esforç i imaginació s'han guanyat un buit en l'entorn digital i han fet de la xarxa el seu propi terreny.

El Premi eWoman Nacional a la Trajectòria Professional by CaixaBank ha estat per a Teresa de Pedro, una dona que ha treballat gairebé 50 anys al Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC). Aquest guardó busca posar en valor dones que han confiat en si mateixes i que amb vocació, constància i dedicació s'han convertit en veritables exemples a seguir.

Luis Cabanas, director executiu de Banca d'Empreses de CaixaBank, que patrocina els Premis eWoman, va voler destacar el ferm compromís de l'entitat bancària amb la diversitat, concretament amb la de gènere. Va manifestar que aquestes jornades "ajuden en el reconeixement de dones referents en els àmbits laboral i tecnològic".

Finalment, es va lliurar el Premi eWoman Nacional al Mèrit Esportiu by LaLiga a Desirée Vila, atleta. Amb aquest guardó es vol valorar l'autenticitat, responsabilitat, evolució, integritat, companyonia i superació de les dones en l'àmbit esportiu.

La Directora legal de LaLiga, María José López Lorenzo, hi va intervenir per valorar aquesta iniciativa amb la qual ells col·laboren. "El premi al mèrit esportiu ens ha permès conèixer una sèrie de dones excepcionals que són representatives d'una sèrie de valors que des de LaLiga sempre secundem com són l'emprenedoria, la transparència, la responsabilitat i l'afany de superació".



Ponència magistral i clausura

Després del lliurament de premis, Fuencisla Clemares, directora general de Google Espanya i Portugal, va sorprendre tothom amb una ponència magistral sobre el rol de la tecnologia en la societat i el paper de la dona en el sector tecnològic. Clemares va manifestar durant la seva ponència que "el sector tecnològic necessita les dones i les dones necessiten el sector". A Espanya només un 12% dels estudiants de carreres tècniques són dones. "A Google necessitem més dones per fer productes i serveis més inclusius, diversos, justos i que tinguin en consideració les necessitats de l'altra meitat de la població".

Així mateix, va voler destacar la importància de la tecnologia en la situació tan extraordinària que vivim. Gràcies a ella s'ha pogut continuar mantenint una part de l'activitat econòmica. És per això, que Clemares va assegurar que "la tecnologia és clau en el desenvolupament econòmic i social d'un país".

El colofó el va posar la Ministra d'Igualtat, Irene Montero, que va reconèixer la tasca de Prensa Ibérica en l'organització d'aquests premis. Per concloure l'acte, va afegir: "Avui que reconeixem històries d'èxit a través d'aquests premis, vull subratllar la importància que construïm i treballem en comú perquè, a més de rotunds èxits i exemples destacats, també tinguem històries de dignitat i drets per a totes".



Novetats per al 2020

Un any més es va gaudir en la gala dels Premis eWoman, amb grans dones que són un clar exemple d'èxit. Ara toca esperar a l'edició següent, però abans d'acabar la gala, Silvia Tomás va posar la mel als llavis en avançar que en la pròxima edició la revista Woman Madame Figaro participarà com Media Partner de l'circuit. A més, s'inclourà una nova categoria, Premi a la Igualtat, per reconèixer la tasca de les persones físiques o jurídiques que han contribuït o destacat en la defensa dels valors que promouen la igualtat, entre homes i dones, i la conciliació laboral.



Las ganadoras

DESIRÉE VILA, PREMI EWOMAN NACIONAL AL MÈRIT ESPORTIU BY LaLiga

Desirée Vila va arribar a competir en el Mundial de Gimnàstica Acrobàtica, però una negligència mèdica li va provocar que li haguessin d'amputar una cama. Vila es va reinventar com a esportista de gimnàstica a atleta. "L'esport em va prendre una cama, però m'ha donat moltes coses, com valors, companys, motivacions, somnis i una cosa per la qual lluitar", explica.

Per a Desirée Vila, que forma part del projecte LaLigaSports, és molt important aquest projecte, ja que a més de donar a conèixer altres esports, també reconeix els esportistes paralímpics. "És important que es continuï donant suport a l'esport adaptat perquè cada vegada som més prop de les marques dels esportistes olímpics i ens esforcem tant com ells i treballem igual o més i mereixem aquest reconeixement", assevera.

MONTSERRAT JORDI, PREMI EWOMAN NACIONAL AL NEGOCI ONLINE

La guardonada en la categoria a Negoci Online, Montserrat Jordi, és cofundadora de Wikiloc Outdoor, una aplicació basada en la geolocalització de rutes a l'aire lliure. La guanyadora explica que ha estat una gran sorpresa rebre aquest premi: "És com si estiguessis fent una carrera de llarga distància, tu estàs amb els teus pensaments i el teu esforç, i de sobte algú s'adona que has arribat fins allà i t'aplaudeix. És una excel·lent dosi de motivació".

Wikiloc amb un model de negoci freemium, ja té 6 milions d'usuaris, 16 milions de rutes i 30 milions de fotos i vídeos. Montserrat creu que la clau de l'èxit ha estat que "creiem en les persones i en la seva capacitat de compartir el coneixement per crear alguna cosa que aporti valor a la societat. Cada persona que fa possible l'existència de Wikiloc és algú que es mereix un respecte i un agraïment per voler participar en aquesta aventura". Montserrat, que pertany a l'equip de direcció d'una empresa del sector tecnològic, assegura que "hem de demostrar que sabem fer les coses bé per generar confiança i que en el futur la gestió d'una sola dona no representi tot el públic femení".

TERESA DE PEDRO, PREMI EWOMAN NACIONAL A LA TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL BY CAIXABANK

Aquest guardó ha reconegut la tasca de la científica zamorana en els gairebé 50 anys que ha treballat al Consell Superior de Recerques Científiques (CESIC). El guardó ha significat, en primer lloc, sorpresa i, en segon lloc, "saber que la feina que he fet durant tota la vida, encara 5 anys després d'haver-me jubilat, continua tenint una certa repercussió en la societat és una cosa que m'alegra". La seva professora de física a secundària va ser qui va fer despertar l'interès de Teresa per aquesta matèria, per això assegura que "és important que hi hagi bons professors as les escoles perquè són els que impulsen les futures vocacions".

Un dels seus últims treballs i que ha tingut una gran repercussió ha estat el projecte del cotxe autònom. Els anys 70 la zamorana també va obtenir un premi, que li va lliurar el llavors ministre Laureano López Rodó, per un treball que va fer sobre la predicció de la contaminació atmosfèrica. Per a la guanyadora, una assignatura pendent al nostre país és la falta de recursos per a la recerca. "Les retallades influeixen sobretot a formar personal i si per algun motiu ens plogués un mannà en el qual tinguéssim molts diners per destinar, si no tenim gent formada i preparada no es pot avançar", conclou Teresa de Pedro.