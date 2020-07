Un nou espectacle de María Pagés obrirà el festival virtual de Peralada

La bailaora María Pagés serà l'encarregada d'obrir l'edició virtual del festival de Peralada. La cita, que s'ha hagut d'ajornar a causa del coronavirus, proposa per aquest estiu una cita en línia i gratuïta amb l'estrena de sis espectacles. A més de Pagés, actuaran a l'edició Livestream altres artistes amb gran vinculació amb el certamen com Alfonso de Vilallonga o el baríton Carlos Álvarez. Ho faran al recinte del Carme del castell i davant d'un grup molt reduït d'espectadors, entre els quals hi haurà personal sanitari, del món de la cultura i del sector turístic a qui Peralada vol retre tribut.

«És un festival d'estrenes, d'aposta per la creació en viu i on el públic, de manera íntima i amb presència simbòlica, viurà un homenatge», va explicar ahir el director del festival, Oriol Aguilà que va subratllar que es tracta d'una proposta per mantenir la connexió amb el públic i «donar senyals de vitalitat» després d'haver hagut de posposar al 2021el certamen d'enguany, que havia d'inaugurar demà el Houston Balllet.

Per a aquesta edició reduïda, que compta amb un pressupost de 400.000 euros, l'organització ha habilitat dos espais: l'església del Carme, amb capacitat per a 80 espectadors, i les muralles, amb espai per a unes 130 cadires. Va ser justament a les muralles del Carme on fa 34 anys Montserrat Caballé i l'Orquestra Simfònica del Liceu van obrir la primera edició.

La d'enguany l'encetarà el 22 de juliol la bailaora María Pagés, que al costat d'El Arbi El Harti presenta Entremos en el jardín, un espectacle de nova creació preparat per al festival, acompanyada de dues veus femenines, una guitarra, un violoncel, un violí i una percussió. Aquella nit, que suposarà el retorn de la bailaora als escenaris després de la pandèmia, estarà dedicada a la cultura i la comunicació.

L'artista plàstic Santi Moix i l'Orquestra Simfònica del Liceu, dirigida per Josep Pons, protagonitzaran el 25 de juliol un concert- perfomance dedicat al personal sanitari de les comarques gironines. Mentre l'orquestra interpreta composicions com la Simfonia núm. 7 en la major, op. 92, de Beethoven, Moix pintarà una obra de grans dimensions emprant la pintura al fresc.

El cantant i compositor Alfonso de Vilallonga tornarà el 27 de juliol a Peralada acompanyat per Pau Figueres, Juan Pastor, Rita Payes i Iannis Obiols, per a l'estrena absoluta del seu darrer treball, Hors de saison, amb què retrà tribut al sector turístic de la Costa Brava.

L'església del Carme acollirà dos concerts: el 28 de juliol, amb l'espectacle Canticel amb el tenor David Alegret, dedicat a Josep Carner; mentre que el baríton malagueny Carlos Álvarez, medalla d'honor del Festival, hi oferirà un recital inèdit el 30 de juliol. Ho farà, per primera vegada, amb cançons del compositor barceloní Miquel Ortega.

L'última de les actuacions, el 31 de juliol, estarà protagonitzada pel pianista i compositor francès Chassol. Inventor del gènere ultrascore, presentarà per primer cop a Catalunya Ludi, un film musical inspirat en una novel·la de Hermann Hesse.



Activitats paral·leles virtuals

El 23 de juliol, la soprano Sondra Radvanovsky i el cantant Rufus Wainwright, que aquest estiu havien d'actuar per separat a l'edició cancel·lada, oferiran un diàleg sobre la figura operística de Prima Donna.

El 24, María Pagés, Carlos Álvarez i Josep Pons debatran sobre el panorama de la cultura en viu i els festivals del futur, i el 27 de juliol, David Alegret, Alberto García Demestres, Albert Guinovart, Ortega i Fernández Aguirre protagonitzaran una taula rodona sobre el lied i la cançó al segle XXI .

A més, el web del festival acollirà també del 22 de juliol al 31 d'agost un aparador fotogràfic de Pablo Genovés, autor del cartell 2020, amb algunes de les seves obres.