La Sala La Planeta de Girona reprèn l'activitat amb l'estrena, aquest divendres, de l'espectacle 'Serà el nostre secret', un muntatge dins el Cicle de Teatre Verbatim i que tracta sobre els abusos sexuals a menors a partir de testimonis reals. L'obra està dirigida per l'actriu i dramaturga Daniela Feixas, i compta amb els actors Marta Montiel i Elies Barberà, que en seran els dos intèrprets. La proposta vol posar el focus en les vivències de les víctimes que han lluitat per comprendre, sanar-se i fer-se un lloc dins una societat després d'haver viscut abusos dins l'àmbit familiar. "Sempre hem tingut molt clar que és per sensibilitzar i visibilitzar un tema tabú" ha assegurat Montiel. L'espectacle es podrà veure fins el diumenge 5 de juliol.