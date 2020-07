Platja d'Aro mou el jazz al Palau d'Esports

El festival Nits de Jazz a Platja d'Aro adaptarà la 23a edició a les mesures contra el coronavirus amb cinc concerts gratuïts al Palau d'Esports i Congressos del 3 de juliol al 22 d'agost. La cita, que se celebra habitualment a l'entorn del Cavall Bernat a la platja Gran, canvia d'escenari a causa de la crisi sanitària i oferirà actuacions amb aforament limitat a cobert, en un recinte on serà obligatori l'ús de mascareta.

Per accedir-hi, caldrà retirar prèviament invitació (màxim dues per persona), a partir d'una setmana abans de cada actuació, o bé al mateix pavelló o bé al castell de Benedormiens de Castell d'Aro.

La primera actuació serà divendres 3 de juliol amb The Rhythm Treasures, que presentarà l'espectacle All Around The World. La segona Nit de Jazz, prevista pel 17 de juliol, anirà a càrrec de Sandra Fern Quintet amb la proposta Songs Near The Sea; mentre que el 31 hi actuarà Susana Sheiman Grup amb La Vie en Confidence, un homenatge a Billie Holliday i Edith Piaff.

La proposta internacional d'enguany del festival arribarà el 7 d'agost de la mà de la formació novaiorquesa Professor Cunningham & His Old School, amb l'espectacle Adrian Cunningham Grup. Finalment, el 21 d'agost serà el torn de Martí Serra 4Tet & Rita Payés amb la proposta Songs Nina Sang, dedicat a la figura de Nina Simone.

Amb l'adaptació del festival a les mesures sanitàries, el consistori platjarenc vol donar continuïtat a més dues dècades de programació ininterrompuda. «Alhora, les Nits de Jazz es mantenen com la principal proposta musical d'estiu al municipi després que s'han posposat els festivals Propers, Xalaro, Desemboca i Internacional de S'Agaró i també la Cantada d'Havaneres a Cavall Bernat», assenyala l'ajuntament.