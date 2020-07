El White Summer Costa Brava aposta pel «talent local» amb més de 40 artistes durant 23 dies

El festival White Summer Costa Brava celebrarà la novena edició de l'1 al 23 d'agost als Masos de Pals (Baix Empordà). L'organització ha apostat per reforçar el compromís amb el territori i amb el talent per a l'esdeveniment marcat per les mesures sanitàries i de seguretat. Segons remarquen, s'endinsen a la "nova normalitat" amb la intenció de "celebrar l'art de viure" durant 23 dies durant els quals la creativitat, l'expressió i el gaudi de l'aire lliure "deixaran de ser un somni" per convertir-se en realitat. En un entorn privilegiat i més de 50.000 metres quadrats, han ideat un cartell cultural amb propostes per a tots els públics, amb més de 40 artistes de 20 estils musicals diferents i donant espai a nous creadors.

White Summer Safe & Sounds arriba "abraçant el canvi amb esperança i esperit lliure". La fundadora de l'esdeveniment, Miryam Cuatrecasas, afirma que la proposta "demostra l'estima" cap al territori i el compromís amb la marca.

La versió més mediterrània d'aquest esdeveniment presenta un cartell d'artistes, duets i grups que amenitzaran les tardes de White Summer des de cinc escenaris repartits pel recinte i a l'aire lliure. Passaran per l'esdeveniment artistes com Tildo Muxart, el cantant, compositor i multinstrumentista habitual en els seus inicis en sales com Razzmatazz o KGB i que acaba de presentar 'Lola'.

Andreu Martñinez, artista amb molts anys d'experiència i amb el seu toc personal al blues, Núria Duran amb la seva veu a propostes d'aire folk acompanyada d'una guitarra, un ukelele i un teclat o Ominira, un trio insòlit de trompeta i electrònica, són altres de les propostes per a aquesta edició.

S'hi uneixen fins a 40 solistes i formacions més, sumant més d'una vintena d'estils, que oferiran actuacions de caire íntim i en format acústic.

Segons exposen, un altre dels punts forts del White Summer és la gastronomia, que torna amb una oferta per a tots els gustos culinaris i totes les edats amb restaurants i espais de degustació km 0 ubicats al llarg del recinte. Seran més de 25 punts de restauració repartits pels 50.000 metres quadrats de recinte. Hi haurà Cuines del món de la mà de l'associació Avui no cuina, una proposta internacional capitanejada pel xef Ignasi Novell; els gelats artesans Anxaneta, M2 Gluten Gree amb propostes aptes per a celíacs; pizzes al forn de llenya d'Artesans del Foc o Happy Food i la seva carta d'hamburgueses de carn. Tampoc faltaran plats vegetarians o vegans.

El White Summer d'aquest any també servirà de plataforma de projecció de dissenyadors emergents. El director estratègic Jan Barthe concreta que la missió d'enguany és "recolzar el talent local per convertir-se en un espai on puguin presentar les seves propostes en un moment tan complicat". Hi haurà propostes de complements, moda infantil i de bany, joieria, cosmètica, calçat o, fins i tot, bicis elèctriques.

En una edició marcada per la pandèmia, els organitzadors exposen que han activat un protocol amb mesures de seguretat, d'higiene i de prevenció sanitària per garantir el benestar dels assistents, dels artistes i de l'equip. "White Summer es podrà celebrar amb total seguretat", afirmen.

En aquest sentit, expliquen que hi haurà punts de distribució de gel hidroalcohòlic i mascaretes de manera gratuïta, en col·laboració amb Catalana Occident. A més, recomanen als visitants pagar amb targeta o plataformes sense contacte.

Les entrades estan a la veda des de dilluns al web oficial del White Summer a un preu de 8 euros per a adults i gratuïtes per a menors d'11 anys i persones amb discapacitat superior al 33% que només hauran d'abonar les despeses de gestió derivats de la compra en línia.