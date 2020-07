Joan Garriga i Diego Cortés, al festival Rumb(A)Palamós

El cantant Joan Garriga, i el guitarrista Diego Cortés són dos dels artistes que passaran per la setena edició del festival Rumb(A)Palamós, que arrenca demà al parc de l'Arbreda. Se celebrarà cada divendres de juliol a les 10 de la nit i tots els concerts són gratuïts però cal reservar l'entrada a través del web lagorga.cat, ja que l'aforament és limitat per garantir totes les mesures sanitàries.

La formació musical creada l'any passat expressament per al festival, Rumb(A)nd Palamós, i integrada pels músics Rafalito Salazar, David Torras, Daniel Landry i Marc Teclas, com a veus i guitarres, i Rambo Batista, com a percussionista, serà l'encarregada d'encetar el festival.

El 10 de juliol hi actuarà Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic, mentre que el 17 serà el torn dels gironins Acorde a ti.

Divendres 24 de juliol el festival posarà damunt l'escenari de l'Arbreda a la formació liderada pel guitarrista Diego Cortés, un dels grans noms de la rumba i del flamenc.

Mabel Flores tancarà la programació el dia 31.