El White Summer programa uns quaranta artistes per a aquest agost

El White Summer Costa Brava ha programat una quarantena d'artistes d'una vintena d'estils per posar música a les tardes del festival, que celebrarà la novena edició de l'1 al 23 d'agost als Masos de Pals. L'organització assenyala que enguany s'ha apostat pel talent local per oferir música diàriament, de sis de la tarda i fins passada la mitjanit, pels cinc escenaris del recinte baix-empordanès, repartits per uns 50.000 m2 d'extensió a l'aire lliure.

L'oferta del certamen es completa amb 25 punts de restauració i un espai per a dissenyadors dedicats als complements, la moda, la joieria o la cosmètica.

Per evitar la propagació del coronavirus, aquest estiu l'organització instal·larà punts per tot al recinte on es dispensaran, de forma gratuïta, mascaretes i gel hidroalcohòlic. A més, es prioritzarà el pagament amb targeta.