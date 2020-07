El mercat La Santa estrena apartat musical amb les actuacions de Blaumut, Manu Guix i Sofia Ellar

El mercat estival de La Santa de Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà) reobrirà portes el pròxim 17 de juliol amb una oferta d'espectacles, disseny i gastronomia per a tots els públics. Entre les novetats d'aquesta quarta edició destaca L'Unpplugged Music Experience 2020, un nou espai musical per on passaran artistes com Blaumut, Manu Guix, Sofia Ellar i Cepeda. El recinte del Santa Cristina Horse Club també comptarà amb catorze terrasses independents i sis escenaris on s'oferiran un centenar d'espectacles gratuïts de petit format. L'organització ha destacat que es respectarà "escrupolosament la normativa de seguretat" arran la pandèmia de la covid-19 sense renunciar a la seva proposta cultural que s'allargarà fins el 30 d'agost.

La localitat de Santa Cristina d'Aro tornarà a rebre un dels mercats estivals més populars de la Costa Brava, La Santa, que ja suma la seva quarta edició. Es tracta d'un espai transversal que combina diferents propostes d'oci i que enguany comptarà amb 9.000 metres addicionals d'ampliació per garantir l'oferta habitual enmig de les mesures de seguretat establertes pel coronavirus.

Entre les novetats s'estrena un nou cicle musical que porta per nom Unpplugged Music Experience 2020 on els assistents podran veure desfilar artistes com Manu Guix, Sofia Ellar, Cepeda o Blaumut. Aquesta no serà l'única proposta d'aquest tipus, ja que des del 17 de juliol i fins el 30 d'agost també hi actuaran músics locals. En total s'han programat un centenar d'espectacles gratuïts de diferents gèneres. El promotor de La Santa, Julio Rico, ha destacat que en aquest moment s'ha d'apostar pel "talent" de casa i restar units per fer front a un moment "complicat".

A més dels concerts a l'aire lliure, s'hi podrà trobar parades d'artesania, cercaviles, festes temàtiques, animació, ioga gratuït per adults i famílies, màgia o monòlegs. "La Santa va néixer per mostrar al món el gran patrimoni cultural i gastronòmic de la zona i seguim fidels a aquesta màxima i amb la il·lusió intacta", ha recordat Rico. Pel que fa a la gastronomia des de l'organització s'ha avançat que hi haurà una bona representació de cuines del món i de l'àmbit local de la mà de diferents restauradors, molts d'ells presents des de la primera edició.