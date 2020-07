L'Orquestra del Liceu, Sanjosex i Jordi Savall, a l'Estiu a l'Auditori

Jordi Savall, l'Orquestra del Liceu, Sanjosex, la Black Music Big Band i la Jove Orquestra de les Comarques Gironines formaran part d'una programació especial d'estiu a l'Auditori de Girona. El cicleEstiu a l'Auditori se celebrarà del 25 de juliol a l'1 d'agost amb públic presencial i, en cas que s'esgotin les entrades, s'emetran en línia de forma gratuïta.

El 25 de juliol arrencarà amb el mestre Jordi Savall, que tocarà amb Xavier Díaz-Latorre, el progama Les Goûts Réunis. La Jove Orquestra de les Comarques Gironines, dirigida per Tobias Grossman, hi actuarà l'endemà amb un programa dedicat a Brahms i Beethoven, de qui enguany es commemora el 250è aniversari. El compositor alemany també formarà part del repertori de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu que, dirigida per Josep Pons, serà a Girona el 30 de juliol per interpretar la Cinquena Simfònia i la Simfonia Júpiter de Mozart.Carles Sanjosé, Sanjosex, portarà a l'Auditori el dia 21 el seu darrer treball, Dos somnis, publicat en ple confinament després de sis anys sense cançons noves.

Aquesta programació d'estiu, amb què el consistori busca mantenir viva l'activitat cultural a la ciutat tant pel públic com pels professionals, es tancarà el dia 1 d'agost amb la Black Music Big Band oferint el repertori especial de versions de Red Hot Chilli Peppers que van estrenar al febrer passat a la Copa.

Les entrades, que ja estan a la venda, tenen un preu d'entre 10 i 12 euros, excepte el de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines, que en costarà tres.

Després d'acollir actuacions sense públic a l'Us Estrimem Fest, que oferia les actuacions en línia de quatre referents de la música familiar, i d'un primer concert divendres passat amb la Sant Andreu Jazz Band i La Moderna Big Band, l'Auditori de Girona acull a partir d'avui la versió 3.0 del festival Strenes, que s'allargarà fins al 19. El festival es posa en marxa amb un homenatge als 25 anys del clàssic concert Unplugged de Nirvana, amb les entrades pràcticament exhaurides, i havent fet el ple ja per als de Sopa de Cabra, el doblet de Miki Núñez i una de les dues actuacions de Blaumut.