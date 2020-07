La Mirona de Salt reobre avui amb concerts de petit format a la fresca

La Mirona de Salt reobre avui les portes amb una programació de concerts de petit format a l'escenari exterior que

hi ha a la part del darrere de la sala. Es tracta d'un espai que ja es va dissenyar per aquest tipus d'actes, però que no s'havia fet servir mai, amb el públic assegut en taules distribuïdes pel pati. El director de la Mirona, Quim Marcé, critica que els aforaments permesos fan que la programació que qualsevol sala de concerts «sigui totalment inviable» i explica que reobren per «generar il·lusió entre el sector». Avui actuen David Busquets i David Palau, i també passaran per la Mirona aquest estiu Miquel Abras, Ferran Excesso, Beth o Natxo Tarrés & The Wireless.